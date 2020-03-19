Посол Сирии рассказал о коронавирусе в стране и добыче нефти Турцией

Сирия является одной из четырех стран Ближнего Востока, куда не проникла коронавирусная инфекция. Об этом «Известиям» рассказал посол страны в России Рияд Хаддад.

По его словам, местная система здравоохранения приведена в повышенную готовность, несмотря на нападения террористов и санкции. Чтобы и дальше успешно предотвращать проникновение инфекции в страну, международное сообщество должно отменить экономические санкции, влияющие на уровень медицинских услуг, подчеркнул Хаддад.

Также посол отметил, что Сирия не допустит, чтобы Турция занималась разработкой нефтяных месторождений на территории арабской республики.

По мнению Хаддада, заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана доказывают его намерения расшириться за счет сирийских территорий, путем разграбления богатств населения страны. Поэтому восстанавливать экономику Сирия будет со своими союзниками, включая Россию, которые поддерживали страну во время ее войны против терроризма.

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