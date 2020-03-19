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Российские военные нашли в Сирии место гибели летчика Филипова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские военные и журналисты нашли в Сирии место гибели Героя России, летчика Романа Филипова.

В Telegram-канале «РИА Новости» появился снимок местности вблизи поселения Маасаран в Идлибе. Именно там, укрывшись за небольшим камнем, российский офицер дал бой нескольким десяткам террористов.

«Получивший тяжелое ранение Филипов дождался, пока боевики подойдут к нему ближе, и взорвал себя вместе с толпой врагов, выдернув чеку из гранаты со словами: «Это вам за пацанов!» — пишет агентство.

Спустя два года это место находится под контролем сирийской армии, которая освободила от боевиков значительную часть Идлиба.

Филипов

3 февраля 2018 года российский Су-25 под управлением майора Филипова был сбит боевиками из ПЗРК. Пилот успел катапультироваться. Он приземлился на территории, подконтрольной террористам, но не сдался в плен, а вступил в неравный бой, отстреливаясь из штатного оружия.

6 февраля того же года Роман Филипов был удостоен звания Героя России посмертно.

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