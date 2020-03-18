США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.

Он также выразил поддержку Анкаре и одобрил ее действия в Идлибе.

«Мы уверены, что Россия убила дюжины турецких военных в ходе своих военных операций, мы поддерживаем нашу союзницу по НАТО Турцию и рассмотрим принятие дополнительных мер для того, чтобы оказать ей помощь и положить конец насилию в Идлибе и в Сирии», — приводятся слова Помпео на сайте госдепа.

В конце февраля в Идлибе в результате авиаудара ВВС Сирии по террористам погибли более 35 военнослужащих Турции. Минобороны РФ тогда отметило, что военные в том районе не должны были находиться, так как именно с тех позиций шло наступление боевиков на позиции сирийской армии.

В результате Анкара начала военную операцию в Сирии и запросила поддержки США и НАТО.

5 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В результате обсуждения ситуации в Идлибе удалось договориться о мерах по деэскалации.

15 марта РФ и Турция начали совместное патрулирование по трассе М-4.