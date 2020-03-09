В Идлибе не всё спокойно: что дали Сирии три дня перемирия в регионе

Договоренности, достигнутые во время московских переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, дали свои плоды — в сирийском Идлибе наконец затихли бои. Российские и турецкие официальные органы подтверждают: перемирие в провинции действительно соблюдается. Сейчас стороны начали подготовку к совместному патрулированию трассы М4. Тем временем над регионом продолжают появляться турецкие беспилотники. Но теперь их задача — отслеживать режим прекращения огня со стороны боевиков. Военным двух стран на этой неделе предстоит выработать правила обеспечения безопасной зоны вдоль стратегической дороги. Эксперты считают, что без полной зачистки Южного Идлиба от террористов патрулирование будет рискованным занятием.

Вопросы мира

Соблюдение перемирия подтверждено как российским Центром по примирению враждующих сторон, так и турецким министерством обороны. В первые трое суток отмечались лишь «спорадические перестрелки» — запрещенная в России террористическая группировка «Ан-Нусра» (HTS) не присоединилась к договору и продолжает вести огонь в Южном Идлибе и к западу от Алеппо. Однако это не помешало сирийским властям днем в воскресенье, 8 марта, объявить об открытии жизненно важной трассы М5 Алеппо–Дамаск для гражданских машин на всем ее протяжении.

Сирия_8 Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 Фото: twitter.com/DPRKJones

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, Турция продолжает полеты своих беспилотных летательных аппаратов. Их задача следить за режимом прекращения огня. Машины не несут на борту вооружения, и обо всех перемещениях своих БПЛА Анкара по каналам деконфликтизации извещает российскую сторону.

В первый день перемирия, 6 марта, на трассе в Идлибе был замечен совместный конвой из бронемашин российской военной полиции и турецкой армии. Но это не было началом патрулирования, которое должно стартовать 15 марта. Военная полиция обеспечивала безопасный вывоз раненого турецкого военного с одного из оставшихся в глубоком тылу САА наблюдательных пунктов.

Сирия_7 Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск–Алеппо (М5) в провинции Идлиб Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Точные параметры перемещения совместных патрулей по 70-километровому участку трассы М4, а также то, что именно подразумевается под «зоной безопасности» вдоль нее, еще предстоит согласовать военным. Анкара сообщила, что в начале этой недели ожидает прибытия высокопоставленной делегации Министерства обороны России. Именно на этой встрече, которая может занять не один день, и должны быть определены правила совместных поездок. Предполагается, что на ней же будет решена и судьба турецких наблюдательных постов, оставшихся в глубине правительственной территории.

Принципиальным вопросом на этих переговорах станет будущее регионов к югу от трассы М4, пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Сирия_6 БМП, уничтоженная во время боев в провинции Идлиб Фото: SANA/Handout via REUTERS

— 6-километровая зона безопасности вокруг дороги делит надвое территории боевиков, — отметил собеседник. — К югу от нее они оказываются в «котле». А это очень важные территории, включая плодородную долину Аль-Габ, бои за которую велись несколько лет. Если они уйдут оттуда, правительство вернет их бескровным путем, что станет большим успехом. Если же боевики останутся, то трасса М4 постоянно будет находиться под угрозой с двух сторон.

Бои местного значения

На праздничном выступлении в Стамбуле 8 марта Реджеп Тайип Эрдоган вновь подчеркнул, что его страна оставляет за собой право возобновить боевые действия в случае несоблюдения Москвой подписанных договоренностей.

За день до этого на границе была замечена еще одна колонна турецких войск, входящая в Сирию. Пока что Анкара не планирует сокращать собранную в Идлибе ударную группировку. По ночам три-четыре турецких беспилотника продолжают дежурить в небе над провинцией и вблизи границы.

Cирия_8 МиГ-29 ВВС Сирии Фото: twitter.com/DPRKJones

Неокончательно стихли столкновения и на земле. В субботу сирийские войска после короткого боя с террористами «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ) заняли два поселка у города Кафр-Набаль. Это район, откуда наносились удары реактивными снарядами по российской авиабазе. В пятницу средства ПВО Сирии сбили два беспилотника-бомбардировщика боевиков. В этот раз они атаковали не авиабазу Хмеймим, а армейские объекты под Латакией.

Уже после завершения боев сирийские ВВС понесли серьезную потерю. В субботу при взлете с авиабазы Шайрат разбился истребитель МиГ-29, летчик погиб. По предварительным данным, причиной ЧП послужили технические проблемы. Происшествие стало первой потерей самолета этого типа за время эксплуатации в ВВС страны, хотя с середины 80-х годов прошлого века на вооружении Сирии состоят более четырех десятков таких машин.

Как патрулируют на севере

На севере страны в приграничных курдских районах российско-турецкие патрули контролируют дороги с 1 ноября прошлого года. Это было частью договоренностей о перемирии между Анкарой и курдскими вооруженными формированиями по итогам операции «Источник мира». 10-километровая зона безопасности протяженностью более 200 км в этом регионе проходит вдоль границы с Турцией. По всей видимости, эта модель будет взята за основу и на трассе М4 в Идлибе.

Перед началом совместного патрулирования в Заевфратье был переброшен дополнительный батальон российской военной полиции в составе примерно 300 человек и 30 единиц боевой техники. Подразделение разместилось на бывших базах группировки США.

— В патрулях обычно участвуют по четыре бронемашины от России и от Турции, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — На всем пути колонны сопровождают российские беспилотники и боевые вертолеты. Они обследуют дорогу в поисках засад и мин и своим присутствием дают понять, что нападение на колонну будет не лучшей идеей.

Сирия_6 Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Первоначально патрули встретили сильное сопротивление местного населения. Турецкие машины забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Подверглись вместе с ними атакам и наши военные. 18 ноября прошлого года курды подожгли российский бронеавтомобиль «Тайфун». 2 декабря рядом с машиной военной полиции взорвался самодельный фугас. Трое членов экипажа получили легкие травмы.

— Но сейчас отношение к российской военной полиции там гораздо более дружественное, — напомнил Дмитрий Болтенков.

Патрулям по М4 предстоит проезжать по враждебной к сирийскому правительству и российской армии территории. Трасса на разных участках контролируется как протурецкими боевиками, так и террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Зона безопасности в 5 км должна защитить колонны от атак противотанковыми управляемыми ракетами. Но пока — до предстоящей встречи в Анкаре — остается непонятным, как Турция собирается организовать вывод из нее боевиков и террористов.