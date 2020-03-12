Турция высоко оценила итоги переговоров с Москвой по Идлибу

Анкара и Москва на переговорах по ситуации в сирийской провинции Идлиб добились «отличного соглашения. Об этом в четверг, 12 марта, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

«Переговоры с российской военной делегацией продолжаются», — цитирует его в HaberTurk. Подробности достигнутого соглашения он не привел.

По его словам, присутствие турецких военных подразделений в сирийской провинции Идлиб продолжается. Анкара не намерена выводить свои войска, добавил Акар.

Турция накануне анонсировала продолжение переговоров с Россией по Идлибу. 10 марта министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар по телефону обсудили ситуацию в Идлибе. Они выразили приверженность поддержанию режима прекращения огня и установлению мира и стабильности в регионе, а также подняли тему возвращения на родину сирийских беженцев.

В тот же день Турция начала поэтапно выводить тяжелое вооружение с наблюдательных пунктов в Идлибе.

5 марта сирийский вопрос обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве. По итогам переговоров сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.