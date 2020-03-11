Турция анонсировала продолжение переговоров с Россией по Идлибу

Российские и турецкие военные специалисты продолжат переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб в четверг, 12 марта. Об этом сообщили в турецком минобороны 11 марта.

«Сегодняшний этап переговоров турецкой и российской военной делегации в министерстве национальной обороны завершен. Переговоры будут продолжены завтра», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

10 марта министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар по телефону обсудили ситуацию в Идлибе. Главы ведомств выразили приверженность поддержанию режима прекращения огня и установлению мира и стабильности в регионе, а также подняли тему возвращения на родину сирийских беженцев.

В тот же день Турция начала поэтапно выводить тяжелое вооружение с наблюдательных пунктов в Идлибе.

11 марта турецкая сторона оценила контакты военных специалистов как конструктивные, проходящие в позитивном ключе.

5 марта сирийский вопрос обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве. Лидеры на протяжении трех часов общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогам переговоров сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона уже заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

15 марта должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.