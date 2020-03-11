САРские врата: Дамаск позвал сирийских беженцев домой

Сирия призвала беженцев, которые находятся на границе Греции и Турции, перестать штурмовать рубежи ЕС и отправиться на родину. Об этом «Известиям» заявили в посольстве арабской республики в Москве. Там также отметили, что страна предпринимает все шаги для обеспечения безопасного возвращения иммигрантов: организованы специальные коридоры и центры временного проживания. В диппредставительстве призвали сограждан «не быть разменной монетой в руках террористов и турецкого режима». Тем временем в парламенте арабской республики обратились к сирийским беженцам с просьбой помочь восстановить инфраструктуру страны — с возвратом контроля над трассой М5 начнется оживление северных районов Сирии, и государству понадобятся рабочие руки.

Вернитесь, всё простим

На фоне обострившегося кризиса на границах ЕС и Турции Сирия призывает граждан республики вернуться на родину и не подвергать свою жизнь опасности. Как заявили «Известиям» в посольстве САР в Москве, правительство открыло безопасные коридоры для возвращающихся сограждан, создало центры временного проживания и обеспечило условия, необходимые для нормальной жизни.

— Однако государства, спонсирующие терроризм, и Турция эксплуатируют сирийских иммигрантов и используют их в качестве политической разменной монеты для давления на европейские страны и на правительство Сирии, — заявил «Известиям» посол арабской республики в России Риад Хаддад.

По его словам, если бы страны Запада были реально заинтересованы в судьбах перемещенных гражданских лиц, то они бы первыми предприняли меры для того, чтобы «избавить их от терроризма, заставившего их покинуть свои дома, и вернуть к нормальной жизни в своих городах и селах».

— Дамаск призывает всех сирийцев вернуться для участия в восстановлении страны. После возобновления связи между Дамаском и Алеппо по трассе М5 начнется масштабное развитие севера республики. Страна нуждается в кадрах, в своих гражданах, — отметил в беседе с «Известиями» зампред международного комитета парламента САР Аммар аль-Асад.

Между тем, по данным Минобороны РФ, всего с сентября 2015 года по декабрь 2019 года в Сирию вернулись 718,9 тыс. человек, включая 216 тыс. женщин и 366,9 тыс. детей.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа не выполняет условия договора по беженцам от 2016 года, поэтому Анкара более не намерена сдерживать мигрантов на пути в ЕС. По действующему (о его официальной денонсации речи не было) соглашению, Турция брала на себя функции буфера и задерживала большую часть беженцев на своей территории в обмен на €6 млрд финансовой помощи от Брюсселя.

Триггером для нынешнего кризиса стала гибель 36 военных Турции в Идлибе в результате удара сирийской армии. В Минобороны РФ принесли соболезнования турецкой стороне, но подчеркнули: удар произошел по позициям боевиков, Анкара не уведомила заранее о местонахождении в районе своих военных.

5 марта на встрече в Москве российский и турецкий президенты смогли договориться о запуске режима прекращения огня в Идлибе, о создании коридора безопасности вдоль трассы М4 Алеппо–Латакия и совместном патрулировании дороги. Однако во время шестичасовых переговоров не затрагивался (по крайней мере, не выносился в публичное пространство) вопрос о беженцах на границах Турции — как с ЕС, так и в районе идлибской зоны деэскалации.

Более того, на следующий день после московских переговоров глава МВД Турции Сулейман Сойлу рапортовал в Twitter, что границу с Грецией пересекло свыше 142 тыс. беженцев. Анкара направила дополнительно 1 тыс. бойцов, чтобы препятствовать попыткам греческих пограничников вернуть мигрантов обратно в Турцию. В стране проживает свыше 3,6 млн беженцев из Сирии.

ЕС, в свою очередь, выделил Афинам €700 млн на охрану границ, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также канцлер Австрии Себастьян Курц пообещали отправить дополнительные силы на подмогу грекам.

Боятся возвращаться

По мнению старшего сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, те сирийские беженцы, которые сейчас штурмуют границы ЕС, вряд ли внемлют призывам Дамаска. Во многом потому, что они или члены их семей ранее воевали в составе оппозиционных группировок и боятся ответственности за совершенные деяния. При этом в Сирии действует широкая амнистия для таких случаев, этот факт в недавнем интервью «России 24» еще раз подчеркнул президент САР Башар Асад. Невозможно вернуть стабильность, не объявив амнистию тем, кто совершил ошибки, отметил сирийский лидер.

— Сирийцы не спешат возвращаться на родину во многом потому, что еще не закончились военные действия в САР, но также из-за своих политических взглядов, — заявил Борис Долгов «Известиям». — Но есть и те, кто возвращается, я лично с ними разговаривал в 2016 году — в основном это беженцы, укрывавшиеся в Иордании, Ливане. Им помогают в восстановлении документов, возвращают имущество, если есть подтверждающие документы.

Эксперт отметил, что большая часть беженцев на границе Греции и Турции — не сирийцы, а афганцы, иракцы, африканцы, то есть те люди, которые ехали к туркам с намерением попасть в страны ЕС. Эту информацию подтверждает и официальная статистика МВД Греции. Согласно ей, 64% задержанных на границе нелегалов — афганцы, 19% — пакистанцы, 5% — сами турки, сирийцы — всего 4%.

Борис Долгов также подчеркнул: переговоры Путина и Эрдогана 5 марта не касались вопроса беженцев, поскольку эта тема напрямую не затрагивает Россию, это спор Турции и ЕС. А московская встреча двух лидеров была посвящена решению военно-политического кризиса на северо-востоке Сирии, вопросы беженцев в Идлибе — это детали, которые будут прорабатываться позднее, пояснил востоковед.

— Ситуация с эмигрантами на границах Турции и САР сложилась таким образом потому, что Анкара не выполнила свои обязательства по Сочинскому меморандуму от 2018 года, а именно не провела разделение умеренных оппозиционеров и радикалов, не разоружила их. Потому и поднялась нынешняя волна беженцев из этой провинции, — констатировал эксперт.

Несмотря на последовавшую после переговоров Путина и Эрдогана деэскалацию в регионе, мигрантский кризис и не думает утихать. Однако теперь у турецкого лидера существенно меньше причин сваливать всё на обострение в Идлибе, поэтому его переговоры с ЕС больше похожи на торги. За прошедшие с московской встречи пять дней Эрдоган успел провести переговоры с канцлером ФРГ, президентом Франции, а также с председателем Еврокомиссии и главой Евросовета. На каждой из встреч турецкий лидер поднимал вопрос о соглашении по миграции 2016 года. Однако ни один европейский политик пока не согласился с доводами Анкары, а значит, мигранты по-прежнему будут прибывать к греческой границе.