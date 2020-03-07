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Минобороны Турции не зафиксировало нарушения режима прекращения огня в Идлибе

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Турция не наблюдает нарушений перемирия в сирийском Идлибе после вступления в силу подписанного в Москве соглашения о прекращении огня, заявил в субботу, 7 марта, министр обороны страны Хулуси Акар.

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«С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Идлибе до настоящего момента нет случаев его нарушения. Мы внимательно следим за ситуацией и в случае нападений на наши наблюдательные пункты незамедлительно ответим», — приводит слова Акара агентство Anadolu.

Днем ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что сирийские боевики совершили шесть обстрелов с момента установления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры на тему Идлиба. Президенты двух стран три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу переговоров стороны согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. С 15 марта начнется российско-турецкое патрулирование трассы М-5 в Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Армия Сирии при поддержке России продолжила наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

В конце февраля в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит».

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