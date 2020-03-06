В МИДе напомнили об обязанности властей Сирии ликвидировать боевиков

Дамаск и его союзники, прежде всего, должны заниматься ликвидацией боевиков в Сирии. Об этом в пятницу, 6 марта, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается без увязки со вчерашними переговорами (лидеров РФ и Турции. — Ред.) уничтожения боевиков и террористов, то если таковые определены в данном качестве, то они должны уничтожаться в первую очередь, конечно, сирийцами, сирийскими вооруженными силами и теми силами, странами, контингентами, которые на законной основе взаимодействуют с сирийскими властями», — приводит «РИА Новости» слова Захаровой.

Она отметила, что это принципиальная позиция России, которая не претерпела изменений.

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры. Как сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, главы государств три часа общались наедине, затем началась работа с делегациями. Ключевой темой обсуждения стал сирийский Идлиб.

В частности, стороны договорились о том, что с 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня.

Кроме того, согласован 12-километровый коридор безопасности у трассы М-4 на севере Сирии и с 15 марта Турция и Россия приступят к совместному патрулированию данных территорий.

В заключении Москва и Анкара в очередной раз подтвердили свою позицию относительного того, что независимость Сирии неоспорима.

В целом, Путин позитивно оценил итоги переговоров, которые в общей сложности затянулись на шесть часов.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.