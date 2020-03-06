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США оценили договоренности РФ и Турции по Идлибу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вашингтон приветствует договоренности, достигнутые Россией и Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб, и надеется на деэскалацию ситуации. Об этом сообщил официальный представитель госдепа США 6 марта.

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По его словам, США ожидают проведения переговоров по сирийскому вопросу с Турцией, «которая стремится к прочному режиму прекращению огня».

«Крайне важно сейчас то, какие действия предпримут в самом районе боевых действий Асад (президент Сирии Башар Асад — Ред.) и те, кто его поддерживает. Это покажет, будет ли прочный режим прекращения огня достигнут», — сказал представитель ведомства ТАСС.

По его словам, единственным способом урегулировать ситуацию в Идлибе США считают установление режима прекращения огня по всей территории Сирии и продолжение переговоров в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2254.

При этом 5 марта спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву и Тегеран за поддержку Асада. По мнению Джеффри, подобные меры должны привести к «компромиссному решению».

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры на тему Идлиба. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. В общей сложности переговоры продолжались около шести часов, по итогу которых стороны согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. С 15 марта начнется российско-турецкое патрулирование трассы М5 в Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

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