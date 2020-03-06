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В Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, договоренность о котором была достигнута на переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным, вступил в силу в полночь 6 марта (01:00 мск).

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В меморандуме по итогам встречи также сообщается, что на севере САР будет создан 12-километровый коридор безопасности у трассы М-4. Стороны договорились начать патрулирование вдоль нее с 15 марта. Боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с началом перемирия.

Достигнутые договоренности, считает Путин, станут хорошей основой для урегулирования ситуации в Сирии.

Как добавил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Турция обязались уничтожить все признанные Советом Безопасности ООН террористические группировки в Идлибе.

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, главы государств три часа общались наедине, затем началась работа с делегациями. Главной темой переговоров стал Идлиб. В общей сложности переговоры продолжались около шести часов. Путин позитивно оценил итоги переговоров.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

На фоне эскалации ситуации российская и турецкая стороны регулярно проводят переговоры, однако достигнуть договоренностей пока так и не удалось.

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