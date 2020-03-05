Турция сообщила о гибели еще двух своих военных в Сирии

Минобороны Турции 5 марта сообщило о гибели еще двоих своих военных в сирийском Идлибе. Минимум трое солдат получили ранения.

По данным ведомства, военные погибли в ходе обстрела со стороны сил «режима» — правительственных войск Сирии.

«В зоне проведения операции "Весенний щит" погибли двое наших военных, еще трое получили ранения», — цитирует сообщение ТАСС.

Накануне Анкара также сообщала о гибели своих военных. Ситуация в Идлибе обострилась в конце февраля. Тогда военные Турции погибли при авиаударе ВВС Сирии по боевикам. Минобороны РФ указало, что военных не должно было быть в том районе, однако Анкара начала военную операцию против войск Сирии.

5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на переговоры по Идлибу в Москву. В ходе шестичасовой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стороны пришли к соглашению и выработали совместный план урегулирования в Сирии.

Так, с 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня. С 15 марта начнется российско-турецкое патрулирование трассы М5. Кроме того, Эрдоган согласился, что военного решения сирийского вопроса нет.