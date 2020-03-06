Турция объявила о «нейтрализации» 21 сирийского военного

В провинции Идлиб был убит 21 военный армии Сирии, сообщает в пятницу, 6 марта, агентство Anadolu со ссылкой на минобороны Турции.

Отмечается, что «нейтрализация» сирийских солдат стала ответом на гибель турецкого военного 5 марта.

Накануне Анкара сообщила, что с 4 на 5 марта в Идлибе в результате обстрела якобы со стороны сирийцев погибли двое турецких военнослужащих.

В ответ в 16:00 по местному времени (17:00 мск) 5 марта Турция открыла огонь по военным САР.

Отмечается, что также уничтожены две гаубицы и две ракетные установки ВС Сирии.

В тот же день в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Идлибе. Обстановка в провинции резко обострилась в конце февраля из-за гибели военных Турции в результате авиаудара ВВС Сирии по боевикам.

Несмотря на то что военных не должно было быть в том районе, где находились террористы, Эрдоган начал военную операцию против войск Сирии.

Тем не менее в Москве двум лидерам удалось достичь соглашений для урегулирования ситуации. В полночь 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Кроме того, решено начать российско-турецкое патрулирование трассы М4 и открыть там коридор безопасности.