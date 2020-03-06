ЦПВС сообщил об обстрелах боевиков после прекращения огня в Идлибе

Боевики в Сирии совершили шесть обстрелов с момента установления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Как он напомнил, с 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.

«С 00:01 6 марта 2020 года зафиксировано шесть обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана (дважды) и Икко провинции Латакия», — цитирует главу ЦПВС ТАСС.

Российская сторона призвала командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и выбрать путь мирного урегулирования.

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры на тему Идлиба. Президенты двух стран три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу переговоров стороны согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии.

С 15 марта начнется российско-турецкое патрулирование трассы М-5 в Сирии.