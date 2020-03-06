Эксперт заявил о выигрыше Асада от переговоров Путина и Эрдогана

Армия президента Сирии Башара Асада выиграла от итогов переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, больше чем Анкара.

Так директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал «Известиям» прошедшие накануне, 5 марта, переговоры в Москве. В общей сложности они продолжались около шести часов, по итогу стороны согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии.

«Сирийская арабская армия, по-видимому, сохранила все завоеванные территории в провинции Идлиб. В озвученных итогах встречи линии разграничения не указаны. Плюс за ней остается контроль ведущей трассы М-5, и под российско-турецкий контроль с 15 марта переходит важная трасса М-4 (Алеппо-Латакия-Хама). По сути, 6-километровая зона безопасности вдоль этой трассы и есть новая временная граница», — рассказал Михайлов.

По его мнению, за ближайшую неделю Эрдогану, видимо, предстоит операция по перемещению оставшихся протурецких боевиков на север от М-4, возможно в район Африна, который остается под полным турецким контролем.

По-видимому, группировка турецких войск останется на нынешних позициях, так как в озвученных тезисах не говорится о будущем турецкой группировки в Сирии. Не озвучен и вопрос о бесполетной зоне в Идлибе, добавил военный политолог.

Также пока неясно будущее сил так называемой «умеренной оппозиции», и нахождение иранских войск на территории Сирии.

«В целом российско-турецкое коммюнике после переговоров Путина и Эрдогана получилось довольно скромным. Учитывая размах эскалации турецких войск в провинции Идлиб, большое количество жертв с сирийской и турецкой стороны, и вообще глубину конфликта. Многие вопросы остались за пределами официального релиза», — заключил эксперт.



Официальный представитель Госдепа США 6 марта заявил, что Вашингтон приветствует договоренности, достигнутые Россией и Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб, и надеется на деэскалацию ситуации. В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.