Россия запросила закрытую встречу СБ ООН по Идлибу

Россия запросила проведение закрытой встречи Совета Безопасности ООН, в ходе которой проинформирует партнеров о договоренности, достигнутой накануне в Турцией по Идлибу. Эту информацию «РИА Новости» 6 марта подтвердили два источника в организации.

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры на тему Идлиба. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после прошла работа с делегациями. По итогам переговоров стороны согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. С 15 марта начнется российско-турецкое патрулирование сирийской трассы М-5.

США приветствовали договоренности, достигнутые Россией и Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб, и выразили надежду на деэскалацию ситуации.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Армия президента Сирии Башара Аасада при поддержке России продолжила наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных.