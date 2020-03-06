Эрдоган проинформировал Меркель о соглашении с Россией по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал в ходе телефонного разговора канцлера ФРГ Ангелу Меркель о соглашении, заключенном с Россией по Идлибу. Также турецкий лидер призвал к пересмотру миграционной сделки Турции и Евросоюза, сообщает в пятницу, 6 марта, Anadolu.

Как отметил Эрдоган, соглашение по Идлибу защитит мирных жителей и турецких военных, а также обеспечит региональную стабильность. Говоря о миграционном соглашении с ЕС, президент Турции отметил их утраченную работоспособность.

Президент Турции обвинил Грецию в нарушении прав беженцев и международных документов по этому вопросу.

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры на тему Идлиба. Президенты двух стран три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу переговоров стороны согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. С 15 марта начнется российско-турецкое патрулирование трассы М-5 в Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Армия Сирии при поддержке России продолжила наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

В конце февраля в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит».