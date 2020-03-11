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Власти Сирии призвали беженцев вернуться домой

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Фото: TASS/DPA/Yasin Akgul
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Дамаск обратился к сирийским беженцам, которые находятся на границе Греции и Турции, с просьбой перестать штурмовать рубежи Евросоюза и отправиться на родину. Об этом «Известиям» заявили в посольстве арабской республики в Москве.

В дипмиссии также отметили, что страна предпринимает все шаги для обеспечения безопасного возвращения иммигрантов. Для них организованы специальные коридоры и центры временного проживания. В посольстве также призвали сограждан «не быть разменной монетой в руках террористов и турецкого режима».

По словам посла САР в России Риада Хаддада, если бы страны Запада были реально заинтересованы в судьбах перемещенных гражданских лиц, то они бы первыми предприняли меры для того, чтобы «избавить их от терроризма, заставившего их покинуть свои дома, и вернуть к нормальной жизни в своих городах и селах».

«Однако государства, спонсирующие терроризм, и Турция эксплуатируют сирийских иммигрантов и используют их в качестве политической разменной монеты для давления на европейские страны и на правительство Сирии, — заявил дипломат в беседе с «Известиями».

В свою очередь зампред международного комитета парламента САР Аммар аль-Асад подчеркнул, что после возобновления связи между Дамаском и Алеппо по трассе М5 начнется масштабное развитие севера республики.

«Страна нуждается в кадрах, в своих гражданах», — отметил парламентарий.

По данным Минобороны РФ, всего с сентября 2015 года по декабрь 2019 года в Сирию вернулись 718,9 тыс. человек, включая 216 тыс. женщин и 366,9 тыс. детей.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

САРские врата: Дамаск позвал сирийских беженцев домой

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