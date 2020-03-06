Совет ЕС осудил использование Турцией беженцев в личных целях

Совет Евросоюза на заседании в пятницу, 6 марта, признал тяжелое положение Турции во вопросе размещения сирийских беженцев на своей территории, но в то же время обвинил Анкару в использовании мигрантов в политических целях. Итоговое заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

В документе сказано, что Совет ЕС «признает возросшее миграционное бремя и риски», с которыми сталкивается Турция из-за беженцев. В то же время страны – члены содружества выражают готовность защищать свои границы и пресекать нарушения мигрантами как на суше, так и на воде.

«ЕС вновь выражает серьезную обеспокоенность ситуацией на греко-турецкой границе и решительно отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях. Такая ситуация на внешней границе ЕС неприемлема», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Евросоюз ожидает от Турции полного выполнения соглашения по борьбе с миграционным кризисом от 2016 года, от чего, как утверждается, выиграют все стороны.

Совет ЕС выразил солидарность с Грецией, Болгарией и Кипром, которые наиболее подвержены миграционному давлению, и призывает к скорейшей деэскалации конфликта в Сирии.

«Еврокомиссия выделит еще €60 млн в качестве гуманитарной помощи северо-западу Сирии, в том числе приграничным районам, и обязуется увеличить помощь мирному населению на северо-западе Сирии», — добавляется в тексте.

Ранее сразу несколько стран ЕС обвинили Анкару в шантаже Европы наплывом мигрантов. О давлении со стороны Турции заявили в Евросовете, Австрия уличила Анкару в использовании мигрантов в качестве оружия и заподозрила в поддержке мигрантов в их стремлении пересечь границы ЕС. Во Франции использование Турцией темы мигрантов для давления на Европу называли недопустимым и предлагали направить помощь Греции и Болгарии. В открытом шантаже турецкие власти обвинил президент Сирии Башар Асад.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно грозил открыть границы, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре помощь, обещанную еще в марте 2016 года. Тогда стороны согласовали план по борьбе с миграционным кризисом, в который входит оказание материальной помощи на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных сирийских мигрантов из Турции.

В конце февраля турецкие власти заявили, что больше не в состоянии сдерживать поток беженцев, которых насчитывается не менее 3,7 млн. В тот же день к границе с Грецией двинулись несколько тысяч мигрантов. Правоохранители уже неоднократно пресекали попытки беженцев нарушить границу, последняя произошла 4 марта.