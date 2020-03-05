Асад обвинил Турцию в шантаже Европы беженцами

Отказ Турции сдерживать беженцев на границе с Европой является шантажом. Об этом в четверг, 5 марта, заявил президент Сирии Башар Асад во время интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас Турция приступила к отправке третьей волны беженцев в Европу. Да, это форма шантажа. (президент Турции Реджеп Тайип. — Ред.) Эрдоган и раньше грозил, что он отправит беженцев. А вчера появилось видео, показанное различными СМИ о начале движения беженцев в Европу», — подчеркнул сирийский лидер.

Ранее в этот день стало известно, что власти Греции планируют депортировать всех нелегальных мигрантов, прибывших в страну после 1 марта.

3 марта в ЕК заявили, что наплыв нелегальных мигрантов из Сирии в Грецию является общеевропейской зоной ответственности. В европейском содружестве подчеркнули, что только совместными усилиями, в частности финансовыми, удастся решить данную проблему.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скоро к турецко-сирийской границе и границе Евросоюза направятся миллионы беженцев, после чего Западу придется отчитываться верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

После обострения ситуации в Идлибе в начале февраля Анкара заявила, что больше не сможет сдерживать потоки беженцев, и открыла свои границы с Евросоюзом. После этого в Грецию хлынули потоки мигрантов.

По данным МВД Турции на 1 марта, более 47 тыс. нелегалов пересекли границы страны с Евросоюзом на фоне заявления Эрдогана об открытии границ.

Кроме того, 28 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю конфликта в Сирии. Он пообещал, что организация направит в регион гуманитарную миссию. Ранее Гутерриш призывал срочно прекратить военные действия и гуманитарную катастрофу в Идлибе.