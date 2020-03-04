Еврокомиссия выступила против открытия внешних границ ЕС для беженцев

Внешние границы Евросоюза (ЕС) не должны быть открыты для потоков беженцев. Об этом в среду, 4 марта, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы должны защищать наши внешние границы. И, конечно, это должно происходить в соответствии с международным правом и фундаментальными правами человека», — цитирует ее ТАСС.

Йоханссон подчеркнула, что внешние границы Евросоюза не открыты для беженцев и не должны быть таковыми.

2 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скоро к турецко-сирийской границе и границе Евросоюза направятся миллионы беженцев, после чего Западу придется отчитываться верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Накануне в ЕК заявили, что наплыв нелегальных мигрантов из Сирии в Грецию является общеевропейской зоной ответственности. В европейском содружестве подчеркнули, что только совместными усилиями, в частности финансовыми, удастся решить данную проблему.

После обострения ситуации в Идлибе в начале февраля Анкара заявила, что больше не сможет сдерживать потоки беженцев, и открыла свои границы с Евросоюзом. После этого в Грецию хлынули потоки мигрантов.

По данным МВД Турции на 1 марта, более 47 тыс. нелегалов пересекли границы страны с Евросоюзом на фоне заявления Эрдогана об открытии границ.

Кроме того, 28 февраля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю конфликта в Сирии. Он пообещал, что организация направит в регион гуманитарную миссию. Ранее Гутерриш призывал срочно прекратить военные действия и гуманитарную катастрофу в Идлибе.