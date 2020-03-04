Полиция Греции применила слезоточивый газ против мигрантов из Турции

Греческая полиция и военные применили слезоточивый газ против мигрантов, которые пытались попасть в страну через турецко-греческую границу. Об этом в среду, 4 марта, сообщает Reuters.

Отмечается, что столкновение правоохранительных органов Греции и мигрантов произошло на КПП «Кастаниес» в районе Эврос. Сотни людей с турецкой стороны пытались пересечь границу, несмотря на то что она была закрыта, о чем мигрантов проинформировала греческая армия на арабском и других языках.

Группа нелегалов начала бросать различные предметы и гранаты со слезоточивым газом в греческие силы, передает издание Naftemporiki. После того как мигранты предприняли попытку пересечь границу, против них также был применен слезоточивый газ.

Накануне в Еврокомиссии заявили, что наплыв нелегальных мигрантов из Сирии в Грецию является общеевропейской зоной ответственности. В европейском содружестве подчеркнули, что только совместными усилиями, в частности финансовыми, удастся решить данную проблему.

2 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скоро к турецко-сирийской границе и границе Евросоюза направятся миллионы беженцев, после чего Западу придется отчитываться верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

После обострения ситуации в Идлибе в начале февраля Анкара заявила, что больше не сможет сдерживать потоки беженцев, и открыла свои границы с Евросоюзом. После этого в Грецию хлынули потоки мигрантов.

По данным МВД Турции на 1 марта, более 47 тыс. нелегалов пересекли границы страны с Евросоюзом на фоне заявления Эрдогана об открытии границ.