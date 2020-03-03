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ЕС направит силы для защиты границ Греции от мигрантов

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Фото: REUTERS/Elias Marcou
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Евросоюз направляет в Грецию силы для охраны границ страны от мигрантов. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во вторник, 3 марта. Трансляцию события вела пресс-служба ЕК.

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Еврокомиссия выделяет Греции €700 млн помощи. Из них 200 млн будет предоставлено немедленно.

Защита греческой границы от миграционного давления из Турции — общеевропейская задача, и ЕС окажет стране полную поддержку, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая на той же конференции.

1 марта представитель правительства Греции Стелиос Петсас назвал ситуацию с нелегальными мигрантами угрозой национальной безопасности.

29 февраля греческие полицейские дали отпор сотням беженцев, которые пытались проникнуть в республику через границу с Турцией. Инцидент произошел в регионе Эврос.

В тот же день о попытке мигрантов незаконно проникнуть в Грецию через турецкую границу сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

В этот же день турецкие СМИ со ссылкой на турецкую правящую Партию справедливости и развития сообщили, что страна больше не в состоянии сдерживать беженцев из Сирии. В свою очередь, ЕС отметил, что не получал официального заявления от властей страны о намерении пропустить в Европу сирийских беженцев.

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