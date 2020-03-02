Глава МВД Турции назвал число прибывших в Грецию беженцев

Более 117 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции и Греции. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

«По состоянию на 13:50 по местному времени число беженцев, покинувших нашу страну через провинцию Эдирне (на границе с Грецией. — Ред.), достигло 117 677 человек», — написал он в своем Twitter.

Ранее в этот день еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен заявила, что миграционный кризис в Греции — общеевропейская проблема, и сообщила, что Евросоюз предоставит для ее решения всю необходимую помощь.

Накануне представитель правительства Греции Стелиос Петсас назвал ситуацию с нелегальными мигрантами угрозой национальной безопасности.

29 февраля греческие полицейские дали отпор сотням беженцев, которые пытались проникнуть в страну через границу с Турцией. Инцидент произошел в регионе Эврос.

О том, что Турция не может сдерживать поток беженцев из Сирии, сообщала турецкая правящая Партия справедливости 29 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.

В марте 2016 года главы стран — членов Европейского союза согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В него входит оказание материальной помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, которые прибыли в Грецию с турецкой территории, и прием ЕС легальных сирийских мигрантов из Турции.