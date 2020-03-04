Турецкий потоп: как ЕС намерен справляться с новым миграционным кризисом
Евросоюз рискует столкнуться с новым миграционным кризисом. Причиной станет решение Турции вопреки соглашению с ЕС 2016 года открыть свои границы и перестать сдерживать потоки мигрантов с востока. По данным МВД республики, ко 2 марта греческую границу пересекли порядка 110 тыс. человек. В Афинах эти данные называют завышенными. Евросоюз уже созвал экстренные заседания по ситуации на греко-турецкой границе, однако, по мнению опрошенных «Известиями» европейских политиков и российских экспертов, альтернативы договоренностям Брюсселя и Анкары на сегодняшний день нет.
Кризис 2.0?
После того как 29 февраля Турция, открыв свою западную границу, перестала сдерживать потоки беженцев в Европу, в Евросоюзе начали говорить об угрозе нового миграционного кризиса, сравнимого с первой волной 2015 года. Тогда, по различным оценкам, в Европу прибыло от 1 млн до 1,8 млн человек, из которых зарегистрированы были лишь 700 тыс. (для сравнения — в 2014 году в Европе насчитали около 280 тыс. легальных мигрантов). На этот раз за какие-то три дня, по данным МВД Турции, границу пересекли уже порядка 110 тыс. человек. Ситуация на греко-турецкой границе действительно выглядит удручающе и больше напоминает зону боевых действий, нежели пограничный контроль. В интернете эти кадры сопровождаются подписями в стиле «Нет, это не сцена боевика — это граница Турции и Греции».
Европейский союз в оперативном порядке созвал несколько экстренных встреч — на 4 марта запланировано срочное заседание глав МВД стран ЕС, а 6 марта в Загребе пройдут переговоры 27 министров иностранных дел. 3 марта руководство Евросоюза вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом посетило греко-турецкую границу — причем туда приехал не только глава Евросовета Шарль Мишель, но и председатели Еврокомиссии и Европарламента Урсула фон дер Ляйен и Давид Сассоли. Как написал в своем Twitter глава греческого правительства, «это важное проявление поддержки всех трех институтов в то время, как Греция успешно защищает границы Евросоюза».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (в центре) во время осмотра греко-турецкой границы
Напомним, что в марте 2016 года Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому в обмен на крупную денежную помощь (€6 млрд) Турция обязалась разместить на своей территории мигрантов из зон боевых действий с востока. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к сентябрю 2019 года в Турции находилось порядка 3,6 млн мигрантов. Теперь же, как сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара «не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев». При этом он обвинил европейских партнеров в том, что они не предоставили причитающийся Турции транш (по данным СМИ, речь идет о €3 млрд).
В Евросоюзе такой шаг расценили не иначе, как давление со стороны турецкого лидера, который «не ощущает достаточной поддержки». Как сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, «абсолютно неприемлемо решать проблему за счет беженцев». По словам главы германского МИДа Хайко Мааса, они «оказались предметом геополитической игры».
Поводом говорить о геополитике стало обострение в сирийской провинции Идлиб — во время наступления Сирийской арабской армии (САА) в ночь на 28 февраля там погибли 34 турецких военных. Это привело к прямому конфликту между Анкарой и Дамаском на сирийской территории. Россия в этом противостоянии заняла сдержанную позицию, признав при этом право руководства САР на борьбу с террористами в своей стране и отказавшись оставить Турцию и Сирию «один на один».
Проблема беженцев давно стала для Анкары головной болью, однако сейчас это хороший способ повлиять на европейцев с тем, чтобы в сирийском конфликте они как-то надавили на Москву, считает глава Центра изучения Новой Турции Юрий Мавашев.
Мигранты бросают камни в греческие военные автомобили на турецком пограничном пункте «Пазаркуле» с греческим Кастани
— Соглашение 2016 года уже давно «хромает», и турецкая сторона этого никогда не скрывала, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Открывая границы, Эрдоган лишь напоминает, что переселение народов — это общая, международная проблема. Другое дело, что сейчас Анкара, привлекая институты ЕС, пытается извлечь для себя максимальную пользу: Турция хочет, чтобы европейцы активнее вмешались в Идлибе на политическом уровне, а именно надавили на Россию.
Пациент скорее мертв
В сложившейся ситуации непонятно, что для сдерживания мигрантов намерен делать Евросоюз. Как заявила «Известиям» председатель комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны (SEDE) Натали Луазо, отвечая на вопрос о дальнейшей тактике ЕС, «Брюссель придерживается соглашения 2016 года и надеется, что остальные его участники [Анкара] будут делать то же самое».
— Турция сталкивается с огромным притоком беженцев, вызванным длительным и варварским конфликтом [в Сирии]. Этот факт Евросоюз полностью принимает во внимание, — отметила политик. — Мы поддерживаем усилия по заботе о беженцах, однако крайне необоснованно использовать жизни гражданских лиц для того, чтобы оказывать давление.
Возникает вопрос: почему за последние четыре года Евросоюз, неоднократно сталкивавшийся с угрозами Турции «затопить Европу мигрантами», не разработал никакого «плана Б»? По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, таких альтернатив попросту нет — соглашение 2016 года до сих пор остается единственным способом решить миграционный кризис.
— Европейская стратегия экстернализации имела наибольшие шансы на успех, — отмечает завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников. — Все остальное — в частности, политика ассимиляции мигрантов — гораздо сложнее, поскольку вызывало споры внутри ЕС. Разговоры о том, что Турция может использовать это соглашение для давления, шли и во время заключения сделки. Так и произошло: стратегия привела к зависимости Евросоюза от внешних партнеров.
Акция протеста мигрантов после столкновений с полицией возле лагеря беженцев в селе Мория на острове Лесбос, Греция
Вместе с тем единства относительно судьбы этого соглашения в Евросоюзе нет — ряд политиков полагают, что оно прекратило действовать, едва Турция открыла свои границы.
— Турецкое руководство фактически отменило эту сделку, поскольку сейчас незаконные мигранты различного происхождения организованно штурмуют европейские внешние границы, — отметил в беседе с «Известиями» член комитета SEDE в Европарламенте от фракции «Идентичность и демократия» Ларс Патрик Берг. — ЕС должен определенно сказать нет миграционному шантажу со стороны президента Эрдогана, расценив его как атаку на суверенитет и целостность членов ЕС.
Среди возможных мер политик предлагает ввести новые санкции в отношении Турции — в частности, приостановка минимум на полгода соглашения о Таможенном союзе, заключенного Брюсселем и Анкарой в 1996 году. Тем не менее, учитывая экстренность миграционного обострения, вряд ли Европейский союз находится в том положении, чтобы отвечать давлением на давление своего восточного соседа.