Турецкий потоп: как ЕС намерен справляться с новым миграционным кризисом

Евросоюз рискует столкнуться с новым миграционным кризисом. Причиной станет решение Турции вопреки соглашению с ЕС 2016 года открыть свои границы и перестать сдерживать потоки мигрантов с востока. По данным МВД республики, ко 2 марта греческую границу пересекли порядка 110 тыс. человек. В Афинах эти данные называют завышенными. Евросоюз уже созвал экстренные заседания по ситуации на греко-турецкой границе, однако, п о мнению опрошенных «Известиями» европейских политиков и российских экспертов, альтернативы договоренностям Брюсселя и Анкары на сегодняшний день нет.

Кризис 2.0?

После того как 29 февраля Турция, открыв свою западную границу, перестала сдерживать потоки беженцев в Европу, в Евросоюзе начали говорить об угрозе нового миграционного кризиса, сравнимого с первой волной 2015 года. Тогда, по различным оценкам, в Европу прибыло от 1 млн до 1,8 млн человек, из которых зарегистрированы были лишь 700 тыс. (для сравнения — в 2014 году в Европе насчитали около 280 тыс. легальных мигрантов). На этот раз за какие-то три дня, по данным МВД Турции, границу пересекли уже порядка 110 тыс. человек. Ситуация на греко-турецкой границе действительно выглядит удручающе и больше напоминает зону боевых действий, нежели пограничный контроль. В интернете эти кадры сопровождаются подписями в стиле «Нет, это не сцена боевика — это граница Турции и Греции».

Европейский союз в оперативном порядке созвал несколько экстренных встреч — на 4 марта запланировано срочное заседание глав МВД стран ЕС, а 6 марта в Загребе пройдут переговоры 27 министров иностранных дел. 3 марта руководство Евросоюза вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом посетило греко-турецкую границу — причем туда приехал не только глава Евросовета Шарль Мишель, но и председатели Еврокомиссии и Европарламента Урсула фон дер Ляйен и Давид Сассоли. Как написал в своем Twitter глава греческого правительства, «это важное проявление поддержки всех трех институтов в то время, как Греция успешно защищает границы Евросоюза».

см1 Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (в центре) во время осмотра греко-турецкой границы Фото: REUTERS/Greek Prime Minister's Office/Dimitris Papamitsos

Напомним, что в марте 2016 года Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому в обмен на крупную денежную помощь (€6 млрд) Турция обязалась разместить на своей территории мигрантов из зон боевых действий с востока. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к сентябрю 2019 года в Турции находилось порядка 3,6 млн мигрантов. Теперь же, как сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара «не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев». При этом он обвинил европейских партнеров в том, что они не предоставили причитающийся Турции транш (по данным СМИ, речь идет о €3 млрд).

В Евросоюзе такой шаг расценили не иначе, как давление со стороны турецкого лидера, который «не ощущает достаточной поддержки» . Как сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, «абсолютно неприемлемо решать проблему за счет беженцев». По словам главы германского МИДа Хайко Мааса, они «оказались предметом геополитической игры».

Поводом говорить о геополитике стало обострение в сирийской провинции Идлиб — во время наступления Сирийской арабской армии (САА) в ночь на 28 февраля там погибли 34 турецких военных. Это привело к прямому конфликту между Анкарой и Дамаском на сирийской территории. Россия в этом противостоянии заняла сдержанную позицию, признав при этом право руководства САР на борьбу с террористами в своей стране и отказавшись оставить Турцию и Сирию «один на один».

Проблема беженцев давно стала для Анкары головной болью, однако сейчас это хороший способ повлиять на европейцев с тем, чтобы в сирийском конфликте они как-то надавили на Москву, считает глава Центра изучения Новой Турции Юрий Мавашев.

см2 Мигранты бросают камни в греческие военные автомобили на турецком пограничном пункте «Пазаркуле» с греческим Кастани Фото: REUTERS/Osman Sadi Temizel

— Соглашение 2016 года уже давно «хромает», и турецкая сторона этого никогда не скрывала, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — Открывая границы, Эрдоган лишь напоминает, что переселение народов — это общая, международная проблема. Другое дело, что сейчас Анкара, привлекая институты ЕС, пытается извлечь для себя максимальную пользу: Турция хочет, чтобы европейцы активнее вмешались в Идлибе на политическом уровне, а именно надавили на Россию.

Пациент скорее мертв

В сложившейся ситуации непонятно, что для сдерживания мигрантов намерен делать Евросоюз. Как заявила «Известиям» председатель комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны (SEDE) Натали Луазо, отвечая на вопрос о дальнейшей тактике ЕС, «Брюссель придерживается соглашения 2016 года и надеется, что остальные его участники [Анкара] будут делать то же самое».

— Турция сталкивается с огромным притоком беженцев, вызванным длительным и варварским конфликтом [в Сирии]. Этот факт Евросоюз полностью принимает во внимание, — отметила политик. — Мы поддерживаем усилия по заботе о беженцах, однако крайне необоснованно использовать жизни гражданских лиц для того, чтобы оказывать давление.

Возникает вопрос: почему за последние четыре года Евросоюз, неоднократно сталкивавшийся с угрозами Турции «затопить Европу мигрантами», не разработал никакого «плана Б»? По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, таких альтернатив попросту нет — соглашение 2016 года до сих пор остается единственным способом решить миграционный кризис.

— Европейская стратегия экстернализации имела наибольшие шансы на успех , — отмечает завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников. — Все остальное — в частности, политика ассимиляции мигрантов — гораздо сложнее, поскольку вызывало споры внутри ЕС. Разговоры о том, что Турция может использовать это соглашение для давления, шли и во время заключения сделки. Так и произошло: стратегия привела к зависимости Евросоюза от внешних партнеров.

см3 Акция протеста мигрантов после столкновений с полицией возле лагеря беженцев в селе Мория на острове Лесбос, Греция Фото: REUTERS/Elias Marcou

Вместе с тем единства относительно судьбы этого соглашения в Евросоюзе нет — ряд политиков полагают, что оно прекратило действовать, едва Турция открыла свои границы.

— Турецкое руководство фактически отменило эту сделку, поскольку сейчас незаконные мигранты различного происхождения организованно штурмуют европейские внешние границы , — отметил в беседе с «Известиями» член комитета SEDE в Европарламенте от фракции «Идентичность и демократия» Ларс Патрик Берг. — ЕС должен определенно сказать нет миграционному шантажу со стороны президента Эрдогана , расценив его как атаку на суверенитет и целостность членов ЕС.