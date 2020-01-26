Без права земли: Трамп объявил войну «родильному туризму»

Соединенные Штаты продолжают ужесточать иммиграционные нормы. На этот раз целью визовых ограничений стали беременные, которые приезжают на роды в США с тем, чтобы появившийся на свет малыш получил американское гражданство. «Известия» постарались разобраться в сути новых ограничений, оценить возможности их внедрения на практике и понять последствия закручивания визовых гаек администрацией Трампа.

Трампово сечение

Американская администрация на этой неделе ужесточила правила выдачи въездных виз тем, кто занимается «родильным туризмом», — женщинам, которые специально приезжают рожать в США, чтобы малыш получил американское гражданство. Такая возможность — право на гражданство по рождению — существует в Соединенных Штатах уже на протяжении полутора веков (изначально данная норма была рассчитана на получивших свободу чернокожих рабов) и прописана в 14-й поправке к конституции.

Согласно нововведению, туристическую визу беременным заявительницам не дадут в том случае, если они не смогут убедительно и с предоставлением необходимых документов доказать, что «роды в США им требуются по медицинским показаниям и у них достаточно денег, чтобы оплатить соответствующие медицинские услуги — а не только потому, что они хотят, чтобы у их ребенка был американский паспорт», пишет агентство AP.

По словам чиновников Госдепартамента, сотрудники американских консульских служб не будут устраивать тотальный опрос для всех женщин детородного возраста, претендующих на визу. Вопросы возникнут лишь в том случае, если, по мнению сотрудника, заявительница беременна на момент обращения или планирует рожать в США.

сша Посольство США в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Поводом для дополнительных уточнений могут стать как видимые невооруженным глазом признаки беременности или пометка «получение медицинских услуг» в графе анкеты о цели поездки в Соединенные Штаты. При этом, как утверждают дипломаты, даже если факт беременности будет подтвержден и, судя по срокам, появление малыша должно будет произойти в период пребывания в США, виза заявительнице может быть выдана — если у нее есть веская причина для поездки, например посещение больного родственника или участие в деловой встрече или конференции.

Новые правила будут действовать только в случае обращения за визой типа В, которая предназначена для кратковременного пребывания в стране с деловыми или развлекательными целями . Гражданок 39 стран, преимущественно государств Европы и Азии, в отношении которых действует американская безвизовая программа, ограничения не коснутся.

Впрочем, даже на техническом уровне пока не до конца ясно, насколько эффективно консульские работники смогут «фильтровать» рожениц. Помимо прочего, у них нет права напрямую спрашивать посетительниц о том, беременны ли они или нет. Оформить новые нормы на законодательном уровне будет и того сложнее — придется вносить изменения в конституцию, а такой процесс простым и быстрым не может быть по определению.

Маленькие угрозы большой стране

Повод для новых ограничений достаточно банален — власти США опасаются, что расходы на медицинское обслуживание рожениц будут переложены на американскую казну. Кроме того, у родителей получивших гражданство по праву рождения маленьких американцев тоже появятся достаточные основания для того, чтобы претендовать на проживание в США, а значит, в теории они смогут занять те рабочие места, которые могли бы достаться «настоящим» американцам. Новые же правила позволят «защитить американских налогоплательщиков и не допустить того, чтобы таким трудом заработанные ими деньги пошли на оплату прямых и косвенных расходов, связанных с «родильным туризмом», заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Очевидно, для того, чтобы проблема выглядела максимально внушительно, в Вашингтоне решили не скупиться на красочные выражения. По словам той же Гришэм, «закрытие этой зияющей иммиграционной дыры позволит покончить с бесконечными нарушениями» правил въезда и «в конечном итоге защитить Соединенные Штаты от рисков, которые подобная практика несет для национальной безопасности».

сша Фото: Depositphotos

Несмотря на то что, по сути, приезд в США для последующих родов носит вполне законный и даже конституционный характер, в Госдепе заявили, что не считают подобные цели визита «легитимным видом деятельности в поездке, которая осуществляется с деловыми или развлекательными целями», — а стало быть, и виза в этом случае выдаваться не должна.

Не собираются американские власти учитывать даже те случаи, когда приезжающие из-за рубежа мама и папа будущего новорожденного американца — люди вполне состоятельные, а все договоры на оказание медицинских услуг роддома и бронь на гостиницу на реабилитационный период у них на руках.

Ничего личного, просто бизнес

Если для будущих матерей возможность родить в Америке и получить гражданство для ребенка — это шанс на лучшую жизнь в перспективе, то для организаторов подобных поездок это отличный способ неплохо заработать уже сейчас. Цены у «родильных» агентств подчас такие, что лишний раз задумаешься о том, стоит ли «земля обетованная» таких денег.

«Известия» ознакомились с прейскурантами лишь нескольких русскоязычных сайтов, работающих в этой сфере . В одной из фирм — назовем ее условно «Американская мечта» — за $20 тыс. обещают помощь в подборе клиники и врача, оформлении документов, организации проживания, получении американского свидетельства о рождении и паспорта, получении ребенком документов в российском, белорусском или украинском консульстве.

Еще одна компания — пусть она называется USA Wonder — готова помочь с выбором места родов, оформлением визы, подбором медперсонала и роддома, проведением самих родов и последующим оформлением документов. Всё это обойдется потенциальному клиенту в $15,7 тыс.

cif Фото: Depositphotos

При этом про новые американские правила выдачи виз «родильным туристкам» в этих фирмах, похоже, или не знают, или не считают нужным информировать о них потенциальных клиенток. Корреспондент «Известий» пообщался в онлайн-чате с представителем одной из компаний, пытаясь уточнить, могут ли новые ограничения помешать женщине со сроком беременности 10 недель оказаться в вожделенной Америке и обзавестись потомком со «звездно-полосатым» паспортом. «На данный момент это всего лишь разговоры. Конкретное решение не было принято», — заверила собеседница. По ее словам, новые правила в силу еще якобы не вступили, просто «российские СМИ любят преувеличивать и запугивать», а единственная задача, стоящая перед заказчицей, — лишь «хорошо подготовиться к собеседованию» в консульстве.

Точных данных о том, сколько женщин ежегодно приезжают в США на роды, нет. По данным выступающего за ужесточение правил въезда в Соединенные Штаты Центра иммиграционных исследований, в 2012 году в Америке родили и затем уехали из страны около 36 тыс. иностранок. Американские национальные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) приводят несколько другие данные — порядка 10 тыс. родившихся в стране малышей у мам-иностранок, сообщает BBC News.

В любом случае даже эти весьма приблизительные цифры дают представление о масштабах «родильного» бизнеса, представители которого совершенно точно будут бороться с решениями Белого дома — или попросту их игнорировать, или устраивать публичные кампании, или находить лазейки для обхода новых норм.

«Выбрал самых уязвимых»

Для Дональда Трампа ужесточение иммиграционных норм — один из важных пунктов внутриполитической программы. Примеров решений президента в данной сфере немало — это и строительство гигантской стены на границе с Мексикой, и запрет или ограничение на въезд гражданам целого ряда стран, и жесткие меры в отношении тех мигрантов-нелегалов, которые уже оказались на американской земле, и даже их несовершеннолетних детей.

Действия Белого дома не могли остаться без критики со стороны защищающих права иммигрантов структур. Директор по стратегическому развитию неправительственной организации United We Dream Эдриан Рейна считает, что «Трамп продолжает находить новые способы в попытках разделить и атаковать семьи». «Дискриминация в отношении беременных, которая заключается в блокировке их въезда в страну, просто разделяет людей с их близкими, — считает Рейна, слова которого приводит телеканал CNBC. — Данные правила базируются на расистской одержимости Трампа идеей покончить с гражданством по праву рождения и, по сути, положить конец переезду новых жителей в нашу страну».

«Просто абсурдно, что администрация Трампа превращает сотрудников посольств в репродуктивную полицию, — заявил директор вашингтонской НПО Immigration Hub Керри Талбот, слова которого приводит Reuters. — Женщинам придется скрывать свою беременность только для того, чтобы получить туристическую визу в США».

cif Очередь на въезд в США из Мексики Фото: Global Look Press/Omar Martinez/dpa

Естественно, против очередной инициативы президента-республиканца выступили и его политические оппоненты. Например, член палаты представителей конгресса демократ Александрия Оказио-Кортес написала в своем Twitter, что, вводя ограничения против беременных, президент «выбирает наиболее уязвимых», а сам такой подход является олицетворением жестокости.

«Активно тема («родильного туризма») обсуждалась в 2015 году, когда на фоне сообщений о росте в Калифорнии числа мероприятий, связанных с «родильным туризмом», на тот момент еще кандидат в президенты Дональд Трамп призвал к тому, чтобы полностью отказаться от предоставления права на гражданство по рождению, — напоминает радиостанция National Public Radio (NPR). — Трамп перезапустил эту дискуссию незадолго до промежуточных выборов в конгресс в 2018 году — и его администрация вновь поднимает эту тему».