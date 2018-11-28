Остров русских: Кипр продолжит давать гражданство за инвестиции

Кипр не откажется от системы предоставления гражданства зарубежным лицам, инвестирующим в недвижимость и бизнес острова, несмотря на призывы Европейской комиссии прекратить данную практику. Об этом «Известиям» заявил глава Торгово-промышленной палаты Кипра Христодулос Ангастиниотис. Он подчеркнул, что данной системой пользуются граждане России, Британии, Нидерландов, Китая, Вьетнама и многих других государств, а Кипр планирует выдавать зарубежным лицам до 700 паспортов в год. Как сообщили «Известиям» в российском посольстве на Кипре, по экспертным оценкам, половину «инвестиционных» паспортов в период с 2014 по 2017 год получили именно граждане РФ. В диппредставительстве подчеркнули, что российское законодательство не запрещает россиянам иметь иностранное гражданство, а потому получение в том числе и кипрского паспорта не возбраняется.

В Брюсселе кипрскую практику по выдаче «золотых паспортов» не одобряют и выступают за ужесточение правил не только при предоставлении гражданства, но и при оформлении виз. Так, в августе 2018 года еврокомиссар по вопросам юстиции, фундаментальным правам и гражданству Вера Юрова заявила, что «предоставление гражданства лицам из третьих стран угрожает безопасности Евросоюза», который не должен стать «прибежищем преступников, коррупции и грязных денег». Также в ноябре 2018 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала список из 21 страны, где схема предоставления гражданства или вида на жительство вызывает беспокойство, поскольку позволяет не платить налоги за счет офшорных зон. Из европейских стран в реестр вошли Кипр и Мальта.

Призывы Еврокомиссии на Кипре воспринимают спокойно и, несмотря на информацию в местной прессе о том, что «золотые паспорта» больше не будут работать, твердо намерены эту схему совершенствовать и использовать в будущем.

— У нас есть план «Натурализация через инвестиции и предпринимательство». Когда мы говорим «инвестиции», это могут быть вложения в недвижимость, ценные бумаги, промышленность или в какую-либо другую область, — заявил «Известиям», глава Торгово-промышленной палаты Кипра Христодулос Ангастиниотис. — Данная программа, без всякого сомнения, будет действовать и дальше. Мы постоянно совершенствуем этот план, включаем положения, которые бы вызывали доверие и защищали инвесторов. Сейчас количество паспортов, которые Кипр выдает иностранцам, ограничено до 700 штук в год.

По словам Христодулоса Ангастиниотиса, в программу включаются не только россияне, но и китайцы, вьетнамцы, британцы, голландцы. Официальные данные о ее участниках не публикуются, однако, как заявили в посольстве России на Кипре, количество граждан РФ от общего числа иностранцев с кипрским паспортом может достигать половины.

— По имеющимся экспертным оценкам, из более чем 3,6 тыс. «инвестиционных» паспортов, выданных кипрскими властями иностранным инвесторам в период с 2014 по 2017 год, до половины может приходиться на российских граждан, — сообщили «Известиям» в пресс-службе диппредставительства. — При этом доля Республики Кипр в общем объеме стран Евросоюза, выдающих документы на проживание (вид на жительство, паспорт, длительная виза и так далее) по аналогичным инвестиционным схемам, согласно оценкам кипрских представителей в Европарламенте, не превышает 1%.

Как сообщили «Известиям» в посольстве, россиянам разрешено получать кипрское гражданство.

— Действующее законодательство РФ не запрещает гражданам России, за исключением отдельной категории лиц, иметь иностранное гражданство. Нормы российского законодательства лишь предписывают россиянам, имеющим гражданство иностранного государства, своевременно уведомлять органы власти о наличии такового, а принимать инвестиционные решения, в том числе и на зарубежных рынках, российские инвесторы вправе самостоятельно, — подытожили в диппредставительстве.

Реклама кипрских «золотых паспортов» бросается в глаза сразу при въезде в страну. По пути к паспортному контролю в международном аэропорту «Ларнака» вдоль горизонтальных эскалаторов расположены электронные стенды с объявлениями, в том числе и на русском языке. В них сообщается, что при вложении суммы от €2 млн в недвижимость или бизнес острова иностранцы могут получить гражданство республики уже через полгода.

Кипр — не единственная страна, которая предлагает гражданство или вид на жительство в обмен на инвестиции. Такие схемы в той или иной модификации в Евросоюзе используют еще 12 государств: Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Ирландия, Испания, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия и Франция. До недавнего времени схема работала и в Венгрии, однако в 2017 году Будапешт приостановил действие своей программы.