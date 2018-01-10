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СМИ рассказали об известных россиянах с мальтийскими паспортами

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Фото: Global Look Prees/Thomas Schulze
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Ряд лиц, получивших гражданство Мальты в 2016 году, имеют типичные для России имена и фамилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету MaltaToday.

Мальтийское издание отмечает, что список граждан, получивших мальтийские паспорта в 2016 году, был опубликован на сайте правительства островного государства в конце декабря 2017 года и насчитывает более 2 тыс. имен.

Около из них половины являются относительно распространенными мальтийскими именами и, следовательно, могут принадлежать натурализованным гражданам. Рассматривая оставшийся список имен, MaltaToday пришла к выводу, что большинство из них принадлежат людям из России и других стран Восточной Европы.

При этом ряд имен полностью совпадает с именами известных российских бизнесменов. Среди них изданием упоминаются: сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, владелец платформы по аренде и продаже яхт Yacht Harbour Дмитрий Семенихин, бывший управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей, президент промышленной группы ИСТ Александр Несис и др.

Приобрести гражданство Мальты возможно через Программу индивидуального инвестирования, действующей с 2013 года. Для этого придется заплатить €650 тыс., инвестировать не менее €350 тыс. в недвижимость Мальты и не менее €150 тыс. — в утвержденные правительством страны облигации.

Как ранее сообщали СМИ, композитор Владимир Шаинский, скончавшийся в декабре 2017 года в США, имел двойное гражданство: он был обладателем паспортов Российской Федерации и Израиля.   

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