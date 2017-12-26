СМИ сообщили о смерти Владимира Шаинского

На 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский, сообщает телеканал «Россия.Культура» со ссылкой на информационную программу «Вести».

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он наиболее известен как создатель детских песен и музыки для мультфильмов про Крокодила Гену и Чебурашку.

До 2000 года композитор жил и работал в Москве, с 2000 года он переехал в Израиль, а в 2004 году перебрался в США, где получил вид на жительство. Шаинский имел двойное гражданство — Российской Федерации и Израиля.