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СМИ сообщили о смерти Владимира Шаинского

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Фото: ТАСС/Белоусов Виталий
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На 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский, сообщает телеканал «Россия.Культура» со ссылкой на информационную программу «Вести».

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он наиболее известен как создатель детских песен и музыки для мультфильмов про Крокодила Гену и Чебурашку. 

До 2000 года композитор жил и работал в Москве, с 2000 года он переехал в Израиль, а в 2004 году перебрался в США, где получил вид на жительство. Шаинский имел двойное гражданство — Российской Федерации и Израиля.

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