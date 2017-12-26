Сын Шаинского назвал причину смерти композитора

Сын Владимира Шаинского Вячеслав подтвердил порталу iz.ru смерть композитора.

«Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», — заявил он.

По словам сына композитора, у Шаинского было онкологическое заболевание.

«Операция была давно. Был рак. Потом сделали ее, вроде бы, состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят», — сказал он.

Умер Владимир Шаинский Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский умер в ночь на 25 декабря на 93-м году жизни Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов Умер Владимир Шаинский Наибольшую известность Владимиру Яковлевичу принесли песни для детей Фото: РИА Новости/С. Жабин Умер Владимир Шаинский В их числе композиции к мультфильмам «Антошка», «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка», мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене. На фото: Шаинский раздает автографы юным почитателям, 1985 год Фото: ТАСС/Валерий Христофоров Умер Владимир Шаинский На фото: композитор в гостях у воспитанников детской хоровой школы «Восход», 1981 год Фото: ТАСС/В. Худяков Умер Владимир Шаинский На фото: Владимир Шаинский во время творческого вечера, 1980 год Фото: ТАСС/Николай Малышев Умер Владимир Шаинский Шаинский в год своего 80-летия в 2005 году Фото: ТАСС/Виталий Белоусов Умер Владимир Шаинский Президент России Владимир Путин и Владимир Шаинский во время награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в Екатерининском зале Кремля, 2005 год Фото: РИА Новости/Владимир Родионов Умер Владимир Шаинский С 2000 года композитор жил в Израиле, а с 2013 года поселился в США. На фото: Шаинский с супругой Светланой на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в 2011 году Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov Умер Владимир Шаинский Владимир Шаинский на 10-м юбилейном концерте детского коллектива «Непоседы» — «Взрослые и дети», приуроченном ко Дню Защиты Детей, 2011 год Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он приобрел известность как автор музыки к мультфильмам «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка» и многих других. Особенно популярными стали песни Шаинского, созданные для мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене. Кроме детских песен, успешными стали и многие «взрослые» композиции автора — «Обручальное кольцо», «Две звезды», «Родительский дом». Песня Шаинского «Мы начинаем КВН» стала гимном Клуба веселых и находчивых.

С 2007 года Владимир Шаинский жил в американском Сан-Диего (штат Калифорния) и выступал в России с концертами.