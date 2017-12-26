Сын Шаинского назвал причину смерти композитора
Сын Владимира Шаинского Вячеслав подтвердил порталу iz.ru смерть композитора.
«Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», — заявил он.
По словам сына композитора, у Шаинского было онкологическое заболевание.
«Операция была давно. Был рак. Потом сделали ее, вроде бы, состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят», — сказал он.
В их числе композиции к мультфильмам «Антошка», «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка», мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене. На фото: Шаинский раздает автографы юным почитателям, 1985 год
Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он приобрел известность как автор музыки к мультфильмам «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка» и многих других. Особенно популярными стали песни Шаинского, созданные для мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене. Кроме детских песен, успешными стали и многие «взрослые» композиции автора — «Обручальное кольцо», «Две звезды», «Родительский дом». Песня Шаинского «Мы начинаем КВН» стала гимном Клуба веселых и находчивых.
С 2007 года Владимир Шаинский жил в американском Сан-Диего (штат Калифорния) и выступал в России с концертами.