Шаинского могут похоронить в России после 12 января
Композитора Владимира Шаинского, скорее всего, похоронят в России после 12 января. О предварительной договоренности заявил порталу iz.ru статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.
«Министерство культуры РФ поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной. Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине», — сказал он.
По словам Журавского, уже достигнута предварительная договоренность о похоронах в России после 12 января.
«В настоящее время этот вопрос прорабатывается, детали будут известны позднее», — добавил он.
Шаинский умер в ночь на 25 декабря в США. По словам его сына, причиной смерти стали последствия операции после онкологического заболевания.
В их числе композиции к мультфильмам «Антошка», «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка», мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене. На фото: Шаинский раздает автографы юным почитателям, 1985 год
Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он приобрел известность как автор музыки к мультфильмам «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка» и многих других. Особенно популярными стали песни Шаинского, созданные для мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене. Кроме детских песен, успешными стали и многие «взрослые» композиции автора — «Обручальное кольцо», «Две звезды», «Родительский дом». Песня Шаинского «Мы начинаем КВН» стала гимном Клуба веселых и находчивых.
С 2007 года Владимир Шаинский жил в американском Сан-Диего (штат Калифорния) и выступал в России с концертами.