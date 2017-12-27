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Вдова Шаинского обозначила дату похорон композитора

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Композитор Владимир Шаинский будет похоронен после 10 января будущего года. Планируется, что похороны пройдут в городе Сан-Диего, где он жил последние годы, рассказала вдова Светлана Шаинская.

«Это будет, наверное, здесь и только после 10 января, потому что сейчас праздники, а они должны выдать сначала сертификат (свидетельство о смерти), потом делать кремирование, но для всего этого должны быть рабочие дни, а сейчас многие на каникулах», — приводит ее слова ТАСС.

Вдова добавила, что по возможности захоронения в РФ с ней еще никто не связывался. Она уточнила, что сам Шаинский не оставил никакого завещания по поводу места, поскольку не любил говорить о смерти и хотел жить.

Владимир Шаинский ушел из жизни в ночь на 25 декабря в одной из больниц США. Как рассказал его сын, причиной смерти стала перенесенная композитором операция по онкологии.

Композитор написал более 400 песен, которые любят в нашей стране и за рубежом. Его музыка звучит в советских мультфильмах «Чебурашка», «Мама для мамонтенка», «Чунга-Чанга», «38 попугаев». Кроме того, он является автором песни «Голубой вагон».

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