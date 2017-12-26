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Матвиенко назвала смерть Шаинского большой утратой для культуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Смерть композитора Владимира Шаинского стала большой утратой для российской культуры, говорится в телеграмме, направленной спикером Совфеда Валентиной Матвиенко в Союз композиторов России.

«Бесконечно преданный музыке, он написал множество добрых и жизнеутверждающих произведений в разных жанрах, наполненных теплотой и самыми светлыми чувствами», — приводит слова спикера ТАСС.

Как отмечает Матвиенко, особую страницу творчества композитора составили песни для детей, которые любят миллионы поклонников.

Владимир Шаинский ушел из жизни в ночь на 25 декабря в одной из американских больниц. Как рассказал его сын, причинами смерти стали перенесенная музыкантом операция и пожилой возраст (92 года).

За свою жизнь композитор написал более 400 песен, многие из которых знают и любят несколько поколений в нашей стране и за рубежом. Его музыка звучит в мультфильмах «Чебурашка», «Мама для мамонтенка», «Чунга-Чанга», «38 попугаев», «Крошка енот». Кроме того, он является автором знаменитой песни «Голубой вагон».

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