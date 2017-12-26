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Кобзон выразил сожаление в связи со смертью Шаинского

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Фото: ТАСС/ Михаил Метцель
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Российский артист Иосиф Кобзон выразил сожаление в связи со смертью композитора Владимира Шаинского, сообщает РЕН ТВ.

«Мне жаль как потребителю и как исполнителю. У меня растут внуки, и я хотел бы, чтобы они пели такие замечательные песни. Много песен Владимир Яковлевич написал. Очень жаль, что он захлопнул свою страницу. Песни, конечно, будут звучать, но не будет его, такого взрывного, эпатажного», — сказал он.

Певец добавил, что очень жаль, что на одного «знакового гражданина СССР и России стало меньше».

Владимир Шаинский ушел из жизни в ночь на 25 декабря в одной из американских больниц. По словам его сына, причинами смерти послужили перенесенная музыкантом операция и пожилой возраст (92 года).

Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку, «38 попугаев» и песней «Голубой вагон». До 2000 года он жил и работал в Москве, затем переехал в Израиль, а в 2004 году — в США. 

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