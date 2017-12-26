Лев Лещенко назвал Шаинского олицетворением эпохи

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что ушедший из жизни композитор Владимир Шаинский был удивительным человеком и олицетворял собой целую эпоху.

«Вообще уникальной жизни был человек. Уникального восприятия жизни, творчества. Вечно молодой, вечно радостный, вечно заряженный на улыбку, вечно заряженный на работу. Не стоял на месте, все время что-то продуцировал, будоражил всех, заставлял играть в эту игру, которая вокруг него всегда была», — приводит слова Лещенко сайт телеканала РЕН ТВ.

Артист подчеркнул, что смерть Шаинского — это глубокая утрата для всех, кто его знал — как музыканта, как композитора, как великолепного человека.

Владимир Шаинский скончался в ночь на 25 декабря в одной из больниц США. Смерть подтвердил его сын Владимир. Он рассказал, что причинами смерти послужили перенесенная музыкантом операция из-за онкологии и пожилой возраст (92 года).

Композитор известен автор музыки для мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку, «38 попугаев» Именно он написал песню «Голубой вагон». До 2000 года композитор жил и работал в Москве, затем переехал в Израиль, а в 2004 году — в США.