Стала известна причина смерти композитора Владимира Шаинского
Причиной смерти Владимира Шаинского стало онкологическое заболевание. Композитор дважды перенес операции по удалению раковой опухоли, однако после второго хирургического вмешательства, по признанию коллег, Шаинский так и не смог оправиться окончательно.
Шаинский переехал в 2000 году жить в Израиль, потом в Соединенные Штаты. Там композитору и поставили диагноз — рак. Опухоль удалили, но через несколько лет болезнь вернулась. В 2008 году у композитора диагностировали рак мочевого пузыря.
Ранее сын Владимира Шаинского Вячеслав подтвердил порталу iz.ru смерть композитора, рассказав, что он скончался в больнице в США. «Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», — заявил он.
Жена композитора Светлана Шаинская рассказала, что он был госпитализирован 15 декабря из-за ухудшения здоровья. В последние дни он был без сознания.
По словам Светланы, пока семья планирует захоронить Шаинского в Сан-Диего, США. «Но если будут какие-то предложения из России, то я открыта», — отметила она.
Шайнский был приверженцем здорового образа жизни. Он катался на велосипеде, ходил на лыжах и увлекался подводной рыбалкой. Плавал при любой погоде, даже зимой. Поклонникам композитор обещал отметить вековой юбилей, передает «ТВ Центр».
Даже в последние годы своей жизни Шайнский продолжал работать и стал автором музыки к нескольким постановкам на Бродвее.
Владимир Шаинский скончался в возрасте 92 лет.