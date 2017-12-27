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Стала известна причина смерти композитора Владимира Шаинского

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Фото: ТАСС/Савостьянов Владимир
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Причиной смерти Владимира Шаинского стало онкологическое заболевание. Композитор дважды перенес операции по удалению раковой опухоли, однако после второго хирургического вмешательства, по признанию коллег, Шаинский так и не смог оправиться окончательно.

Шаинский переехал в 2000 году жить в Израиль, потом в Соединенные Штаты. Там композитору и поставили диагноз — рак. Опухоль удалили, но через несколько лет болезнь вернулась. В 2008 году у композитора диагностировали рак мочевого пузыря.

Ранее сын Владимира Шаинского Вячеслав подтвердил порталу iz.ru смерть композитора, рассказав, что он скончался в больнице в США. «Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», — заявил он.

Жена композитора Светлана Шаинская рассказала, что он был госпитализирован 15 декабря из-за ухудшения здоровья. В последние дни он был без сознания.

По словам Светланы, пока семья планирует захоронить Шаинского в Сан-Диего, США. «Но если будут какие-то предложения из России, то я открыта», — отметила она.

Шайнский был приверженцем здорового образа жизни. Он катался на велосипеде, ходил на лыжах и увлекался подводной рыбалкой. Плавал при любой погоде, даже зимой. Поклонникам композитор обещал отметить вековой юбилей, передает «ТВ Центр».

Даже в последние годы своей жизни Шайнский продолжал работать и стал автором музыки к нескольким постановкам на Бродвее.

Владимир Шаинский скончался в возрасте 92 лет.

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