Жена Шаинского рассказала о планах похоронить композитора в США

Композитор Владимир Шаинский будет похоронен в Сан-Диего (штат Калифорния), если со стороны России не поступят другие предложения. Об этом сообщила жена композитора Светлана Шаинская.

«В настоящее время мы решаем этот вопрос, хотя сейчас в США Рождество, праздники и выходные и это довольно трудно. Но пока мы планируем захоронить здесь (в Сан-Диего), хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта», — цитирует ТАСС супругу композитора.

Отмечается, что сам Шаинский никакого завещания о месте захоронения не оставил.

26 декабря стало известно о кончине композитора в возрасте 92 лет. Он родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Наиболее известен как создатель детских песен и музыки для мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку. С 2004 года проживал в США.

По словам супруги композитора, Шаинский был госпитализирован 15 декабря из-за ухудшения здоровья.

«Мы постоянно навещали его, сидели целыми днями рядом. 24 декабря мы провели много времени вместе. Но он был все эти дни без сознания. В тот последний вечер мы с дочерью ушли уже очень поздно, а в 02:10 ночи он умер. Нам позвонили в пять утра из больницы, и мы тут же приехали», — рассказала Светлана Шаинская.

У композитора в 2008 году был диагностирован рак мочевого пузыря.

Супруга Шаинского сообщила РЕН ТВ, что тело ее супруга, «скорее всего, будет кремировано».

Ранее соболезнования в связи с кончиной российского композитора выразили киностудия «Союзмультфильм», Союз композиторов, Иосиф Кобзон и многие другие.