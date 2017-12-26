Депутат назвала симфонией детства музыку Шаинского

Музыка композитора Владимира Шаинского помогает людям жить, из нее составлена симфония детства. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказала зампредседателя комитета по делам национальностей Государственной думы РФ, председатель редколлегии газеты «Культура» Елена Ямпольская.

«Люди моего поколения, я уверена, скорбят сегодня по Владимиру Яковлевичу Шаинскому, как по родному человеку. Из его мелодий составлена симфония нашего детства. Именно ему мы обязаны тем, что наше детство было положено на музыку, она звучит в нас до сих пор и от этого легче жить. Нам повезло — у нас был Шаинский», — отметила парламентарий.

Советский и российский композитор Владимир Шаинский ушел из жизни в одной из больниц в США в ночь на 25 декабря, ему было 92 года. По словам его сына Вячеслава, Шаинский перенес онкологическую операцию.

Многие деятели искусства и политики выразили соболезнования в связи с кончиной композитора.