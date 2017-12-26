Родом из детства

Во вторник, 26 декабря, стало известно, что в ночь на 25 декабря скончался известный отечественный композитор Владимир Шаинский, автор самых главных детских песен — «Голубой вагон бежит, качается», «Антошка», «Пусть бегут неуклюже» и множества других. Мэтру было 93 года. Портал iz.ru — о его творческом и жизненном пути.

Из семьи немузыкальной

Будущий композитор родился в Киеве. К музыке его родители не имели никакого отношения, мать, Ита Менделевна Шаинская, работала биологом. Отец, Яков Борисович Шаинский, был инженером-химиком.

Тем не менее мальчик с детства начал заниматься музыкой — в 11 лет он поступил в школу-десятилетку при Киевской консерватории, где занимался по классу скрипки. Закончить ее он так и не смог — в 1941 году началась война, семья была эвакуирована в Ташкент. Учиться Владимир Шаинский продолжил уже в школе при местной консерватории. А в 1943 году, казалось бы, и вовсе распрощался с музыкой, отправившись по призыву в РККА. Он не попал на фронт — его служба проходила в Средней Азии. Там, в полку связи, одаренный мальчик-скрипач впервые попробовал свои силы в сочинении музыки.

Путь к мечте

Сразу после войны, в 1945 году, Владимир Шаинский поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского, на оркестровый факультет. И, еще не закончив ее, в 1949 году начал работать в одном из самых модных и востребованных оркестров в столице конца 1940-х — оркестре Леонида Утесова, — где оставался до 1952 года.

Шаинский_1 1980 год Фото: ТАСС/Савостьянов Владимир

Затем несколько лет преподавал скрипку в музыкальной школе, работал оркестровщиком и музыкальным руководителем эстрадных оркестров. И только в 1962 окончательно понял, что его главное призвание — сочинение музыки, — и Владимир Шаинский, которому на тот момент было 37 лет, поступил на композиторский факультет Бакинской консерватории имени У.А. Гаджибекова, который закончил в 1965 году.

Тогда же, в 1960-е годы, он возобновил работу над военными песнями, которые начал писать еще во время службы в 1943-1945 годах. Тексты для таких его мелодий, как «Идет солдат по городу», «Проходи, кавалерия», «Победа», «Через две зимы», написал популярный поэт-песенник Михаил Танич.

Поздняя учеба никак не повлияла на признание мэтра. В разные годы его песни исполняли главные звезды отечественной эстрады: Майя Кристалинская, Людмила Зыкова, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Гурченко, Аида Ведищева, Эдита Пьеха, Муслим Магомаев и Алла Пугачева. Музыку, написанную Шаинским, знали в каждом советском доме. Среди его творений — «Обручальное кольцо», «На дальней станции сойду», «Я помню всё, а ты забудь», «Веселый марш», «Когда растаяли снега».

В 1968 году Владимир Шаинский написал песню «Лада», которая стала его первым всенародно известным хитом. Первой исполнительницей песни стала Алла Пугачева, а имя композитора после этого узнала вся страна.

В 1980-е годы, когда в стране возрождали Клуб веселых и находчивых, именно он написал мелодию «Мы начинаем КВН», которая до сих пор звучит со всех телевизионных экранов.

Голубой вагон бежит, качается

Но самую большую известность композитору принесла работа с детскими песнями. В мир детской музыки Владимир Шаинский пришел в качестве композитора, сотрудничавшего с мультипликационными студиями.

Шаинский_2 Куклы — персонажи Крокодил Гена и Чебурашка в музее «Союзмультфильма» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

За несколько десятилетий он написал десятки мелодий для самых любимых отечественных мультфильмов. Среди них — «Чебурашка», «Мама для мамонтенка», «Шапокляк», «Веселая карусель», «Трям! Здравствуйте». Многие из песен, написанных для этих мультфильмов, стали настолько популярны, что обрели собственную жизнь за пределами экрана. Не будь Владимира Шаинского, в нашем детстве не было бы песен «Голубой вагон», «Вместе весело шагать», «Облака», «Мамонтенок», «Чунга-Чанга».

Работал Владимир Шаинский также и с кино. В том числе он написал музыку к фильмам «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», «Завтрак на траве», «Школьный вальс», «Финист, ясный сокол». Всего на его счету — больше 400 песенных мелодий, а также музыкальные пьесы и музыка для мюзиклов.

Умер Владимир Шаинский Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский умер в ночь на 25 декабря на 93-м году жизни Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов Умер Владимир Шаинский Наибольшую известность Владимиру Яковлевичу принесли песни для детей Фото: РИА Новости/С. Жабин Умер Владимир Шаинский В их числе композиции к мультфильмам «Антошка», «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка», мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене. На фото: Шаинский раздает автографы юным почитателям, 1985 год Фото: ТАСС/Валерий Христофоров Умер Владимир Шаинский На фото: композитор в гостях у воспитанников детской хоровой школы «Восход», 1981 год Фото: ТАСС/В. Худяков Умер Владимир Шаинский На фото: Владимир Шаинский во время творческого вечера, 1980 год Фото: ТАСС/Николай Малышев Умер Владимир Шаинский Шаинский в год своего 80-летия в 2005 году Фото: ТАСС/Виталий Белоусов Умер Владимир Шаинский Президент России Владимир Путин и Владимир Шаинский во время награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в Екатерининском зале Кремля, 2005 год Фото: РИА Новости/Владимир Родионов Умер Владимир Шаинский С 2000 года композитор жил в Израиле, а с 2013 года поселился в США. На фото: Шаинский с супругой Светланой на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в 2011 году Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov Умер Владимир Шаинский Владимир Шаинский на 10-м юбилейном концерте детского коллектива «Непоседы» — «Взрослые и дети», приуроченном ко Дню Защиты Детей, 2011 год Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Схватка с раком

У Владимира Шаинского трое детей, он был женат дважды. В 2000 году композитор покинул Россию — несколько лет он прожил в Израиле, сохраняя российское гражданство, а затем вместе со своей второй женой Светланой Шаинской переехал в США.

Шаинский_3 Композитор Владимир Шаинский с женой Светланой Фото: ТАСС/Белоусов Виталий

В начале 2010-х годов стало известно, что композитор болен раком желудка. После перенесенной операции и пройденного курса лечения болезнь удалось победить. Накануне своего 90-летия в 2015 году сам Владимир Шаинский рассказывал журналистам, что чувствует себя хорошо, но ему предстоит еще одна операция.

Смерть композитора уже подтвердил его сын, Вячеслав, объяснив, что операция в таком возрасте не могла не иметь последствий.

«Операция была давно. Был рак. Потом сделали ее, вроде бы, состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят», — сказал он.

Незадолго до смерти, 12 декабря, композитору исполнилось 92 года. Владимир Шаинский — заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР.