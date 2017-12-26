Боярский назвал музыку Шаинского необходимой

Российский актер и певец Михаил Боярский прокомментировал информацию о смерти композитора Владимира Шаинского.

«Даже если нет Шаинского, всё равно звучит музыка — вечная, необходимая, любимая, светлая, талантливая. Он ушел, а самое лучшее — музыка — осталось на века. Спасибо ему за то, что он сделал для людей», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

Умер Владимир Шаинский Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский умер в ночь на 25 декабря на 93-м году жизни Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов Умер Владимир Шаинский Наибольшую известность Владимиру Яковлевичу принесли песни для детей Фото: РИА Новости/С. Жабин Умер Владимир Шаинский В их числе композиции к мультфильмам «Антошка», «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка», мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене. На фото: Шаинский раздает автографы юным почитателям, 1985 год Фото: ТАСС/Валерий Христофоров Умер Владимир Шаинский На фото: композитор в гостях у воспитанников детской хоровой школы «Восход», 1981 год Фото: ТАСС/В. Худяков Умер Владимир Шаинский На фото: Владимир Шаинский во время творческого вечера, 1980 год Фото: ТАСС/Николай Малышев Умер Владимир Шаинский Шаинский в год своего 80-летия в 2005 году Фото: ТАСС/Виталий Белоусов Умер Владимир Шаинский Президент России Владимир Путин и Владимир Шаинский во время награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в Екатерининском зале Кремля, 2005 год Фото: РИА Новости/Владимир Родионов Умер Владимир Шаинский С 2000 года композитор жил в Израиле, а с 2013 года поселился в США. На фото: Шаинский с супругой Светланой на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в 2011 году Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov Умер Владимир Шаинский Владимир Шаинский на 10-м юбилейном концерте детского коллектива «Непоседы» — «Взрослые и дети», приуроченном ко Дню Защиты Детей, 2011 год Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Владимир Шаинский умер в ночь на 25 декабря. Ему было 92 года. По словам сына композитора Вячеслава, он не справился с последствиями операции, которую перенес из-за онкологического заболевания.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он приобрел известность как автор музыки к мультфильмам «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка» и многих других. Кроме детских песен, успешными стали и многие «взрослые» композиции автора.

С 2007 года Владимир Шаинский жил в США и выступал в России с концертами.