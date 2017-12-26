Боярский назвал музыку Шаинского необходимой
Российский актер и певец Михаил Боярский прокомментировал информацию о смерти композитора Владимира Шаинского.
«Даже если нет Шаинского, всё равно звучит музыка — вечная, необходимая, любимая, светлая, талантливая. Он ушел, а самое лучшее — музыка — осталось на века. Спасибо ему за то, что он сделал для людей», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.
В их числе композиции к мультфильмам «Антошка», «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка», мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене. На фото: Шаинский раздает автографы юным почитателям, 1985 год
Владимир Шаинский умер в ночь на 25 декабря. Ему было 92 года. По словам сына композитора Вячеслава, он не справился с последствиями операции, которую перенес из-за онкологического заболевания.
Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он приобрел известность как автор музыки к мультфильмам «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Мама для мамонтенка» и многих других. Кроме детских песен, успешными стали и многие «взрослые» композиции автора.
С 2007 года Владимир Шаинский жил в США и выступал в России с концертами.