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Гладков назвал любимую песню Владимира Шаинского

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Композитор, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков прокомментировал порталу iz.ru новость о смерти Владимира Шаинского.

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни в ночь на 25 декабря. Его сын Вячеслав подтвердил порталу iz.ru смерть композитора. По его словам, у Шаинского было онкологическое заболевание.

«Это великая утрата для нашей культуры. Владимир Яковлевич Шаинский был самый издаваемый, самый звучащий композитор всего нашего времени. Такое количество ярких мелодий, которые звучат всегда и везде абсолютно не устаревают, потому что это особенность детского жанра. Конечно, нельзя назвать его только детским композитором. У него много серьезных, взрослых песен», — сказал Гладков.

По словам композитора, Шаинский больше всего любил композицию «Облака».

«Я спросил у него однажды: Владимир Яковлевич, какая мелодия из тех, что вы написали самая любимая? Он мне сказал: «Облака, белогривые лошадки», — сказал Гладков.

По мнению композитора, смерть Шаинского — это утрата не только для российской, но и для украинской и азербайджанских культур. 

«Это утрата и для украинской культуры, потому что он родился в Киеве. И для азербайджанской, потому что вторую консерваторию он закончил в Баку. Это человек несмотря на свою легкость, на свою бесшабашность, мальчишество, он был очень серьезный образованный человек, закончивший две консерватории», — сказал он.

По словам Гладкова, в сентябре в Калифорнии он приходил к больнице, где лежал Шаинский, но доктора рекомендовали не навещать пациента по причине плохого самочувствия. 

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