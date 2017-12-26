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«Союзмультфильм» выразил соболезнования в связи с кончиной Шаинского

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Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
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Киностудия «Союзмультфильм» выразила соболезнования в связи с кончиной российского композитора Владимира Шаинского.

«Наши соболезнования всем, кто его любил, а это, мы уверены, все, кто хоть однажды слышал его песни», — говорится в сообщении.

«Союзмультфильм» назвал кончину композитора огромной утратой.

Творчество Шаинского неразрывно связано с работой киностудии. Он написал песни для таких мультфильмов, как «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идет в школу», «38 попугаев», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Бобры идут по следу», «Однажды утром», которые помнит не одно поколение детей и взрослых.

Композитор Григорий Гладков рассказал iz.ru, что любимая песня самого композитора — «Облака».

Владимир Шаинский скончался в ночь на 25 декабря на 93-м году жизни.

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