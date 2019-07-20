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США изменят тест на получение гражданства

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Фото: Global Look Press/Norbert Schmidt/imago-images
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Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) планирует пересмотреть тест на натурализацию. Как сказано в заявлении на сайте службы, форму проверки хотят улучшить, чтобы точнее оценивать знания заявителя по истории страны, работе ее правительства и понимания ее ценностей.

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«Обновление, поддержание и улучшение теста, который является современным и актуальным, является нашей обязанностью для оказания помощи потенциальным новым гражданам в понимании значения гражданства США и ценностей, которые объединяют всех американцев», — приводятся слова исполняющего обязанности директора USCIS Кена Куччинелли.

Группа специалистов по пересмотру теста была сформирована в декабре 2018 года, а весной был подписан соответствующий меморандум.

Новый тест планируется внедрить в конце 2020 года — начале 2021-го. Предположительно, в нем появится устная часть.

Ранее в июле глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что позволит своей администрации узнавать гражданства жителей США без проведения переписи населения.

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