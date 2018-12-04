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Экс-банкир Гришин просил Трампа предоставить ему гражданство США

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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
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Бывший совладелец «Росевробанка» Сергей Гришин просил администрацию Дональда Трампа предоставить ему американское гражданство. Обращения экс-банкира во вторник, 4 декабря, публикует Life.

«Мне нравится ваш предвыборный слоган «Сделаем Америку великой снова». И лично я испытываю огромное уважение к вам и к тому, что вы сделали для этой изумительной страны», — говорится в обращении Гришина.

В другом обращении бывший банкир предупреждает Трампа об угрозе, нависшей над США и гражданами страны. По словам Гришина, он якобы провел исследование, на которое потратил примерно 500 тыс., и готов передать результаты администрации президента. Взамен он просит предоставить ему гражданство.

«Эта страна (США. — Ред.) — моя настоящая родина, но по глупой ошибке я родился и вырос в России», — пишет Гришин.

В свою очередь адвокат банкира Денис Марченко в интервью порталу заявил, что никогда не слышал об обращениях Гришина с просьбой предоставить ему американское гражданство.

Ранее 4 декабря стало известно, что Гришин подал заявление о разводе и разделе имущества с женой Анной Федосеевой. Также по его заявлению против женщины возбуждено дело о мошенничестве.

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