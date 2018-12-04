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Экс-банкир Гришин обвинил жену в мошенничестве и подал на развод

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Фото: en.wikipedia.org
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Бывший совладелец «Росевробанка» Сергей Гришин подал заявление о разводе и разделе имущества с женой Анной Федосеевой. Также по его заявлению против женщины возбуждено дело о мошенничестве.

Адвокат Федосеевой Екатерина Духина рассказала Life, что Гришин заявил, что его жена «вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств, потраченных на подарки перед заключением брака». Речь идет о сумме в 1 млн рублей. Женщину арестовали по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), однако после жалобы юриста ее освободили.

Духина подчеркнула, что Гришин подал заявление о разводе в феврале, но через месяц отозвал его. Позже он подал на расторжение брака повторно. Суд еще не принял никакого решения по заявлению, поэтому формально пара всё еще состоит в браке.

Адвокат заявила, что Гришин в судебном порядке требовал возврата подарков и от других женщин, в том числе своей предыдущей супруги, но некоторые иски он проиграл, от других отказался.

В распоряжении Федосеевой имеются письма, в которых Гришин рассказывает, что страдает психическим расстройством и принимает лекарства. В частности, он описывает три личности, которые «поселились у него в голове». Защита пытается доказать суду, что он болен и нуждается в психиатрической помощи.

 

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