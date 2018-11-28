Роберт де Ниро подтвердил предстоящий развод с женой

75-летний американский актер Роберт де Ниро впервые прокомментировал слухи о разводе с женой Грейс Хайтауэр. Двукратный обладатель премии «Оскар» подтвердил, что пара решила расстаться после 21 года совместной жизни.

«Нас с Грейс объединяет двое замечательных детей. Сейчас мы вступаем в переходный период в наших отношениях, и это сложный, но конструктивный процесс. Я считаю Грейс великолепной матерью и прошу всех об уважении к нашему личному пространству, потому что теперь мы развиваем наши отношения в качестве партнеров по воспитанию детей», — приводит слова актера US Weekly.

21 ноября появилась информация, что звездная пара не живет вместе и планирует развестись.

Роберт де Ниро и актриса Грейс Хайтауэр официально поженились в 1997 году. За годы совместной жизни у пары появилось двое детей — сын Эллиот в 1998 году и дочь Хелен от суррогатной матери в 2011 году. До этого де Ниро уже был женат на американской певице и актрисе Дайэнн Абботт (1976 — 1988 год), от этого брака у него есть сын и дочь. Кроме того, у артиста есть двое двое сыновей-близнецов от бывшей подруги Туки Смит, пишет «Газета.ру».

Пара в 1987 году, когда Хайтауэр работала официанткой в ресторане Mr. Chow в Лондоне. В 1994 году Хайтауэр дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в телесериале «Полиция Нью-Йорка». В 2009 году она снялась в фильме «Сокровище».