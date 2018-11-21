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Роберт Де Ниро разводится с актрисой Хайтауэр после 20 лет брака

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine/ZUMAPRESS
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Почти итальянец: Роберт Де Ниро не ищет покоя даже в старости
Великий актер не боится шокировать публику

Американский актер Роберт Де Ниро и актриса Грэйс Хайтауэр приняли решение развестись.

Как сообщает портал Page Six, пара не живет вместе с конца лета. Отмечается, что в ближайшее время актеры публично объявят о разводе.

Де Ниро женился на Хайтауэр в 1997 году. В 1998 году у них родился сын Эллиот, а в 2011 году — дочь Хелен, которая рождена от суррогатной матери.

При этом познакомилась пара в 1987 году, когда Хайтауэр работала стюардессой. Позже она была замечена людьми из модельного бизнеса.

В 1994 году Хайтауэр дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в телесериале «Полиция Нью-Йорка». В 2009 году она снялась в фильм «Сокровище».

Ранее сообщалось, что Де Ниро может сыграть в фильме про Джокера. Предполагается, что он станет телеведущим, который способствовал возникновению супергероя.

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Великий американский актер Роберт Де Ниро отмечает 17 августа 75-летие. Портал iz.ru вспоминает самые знаменитые роли Де Ниро, начиная, разумеется, с молодого Вито Корлеоне в «Крестном отце 2» (1974) Фрэнсиса Форда Копполы
Фото: Paramount Pictures
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В «Таксисте» (1976) Мартина Скорсезе актер сыграл ветерана Вьетнама Трэвиса Бикла. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
Фото: Columbia Pictures Corporation
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Де Ниро вновь снялся у Скорсезе в лирической музыкальной комедии «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977)
Фото: Chartoff-Winkler Productions
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В «Охотнике на оленей» (1978) Де Ниро сыграл сына эмигрантов из России Майкла Вронского
Фото: Getty Images/Corbis/Sunset Boulevard
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Биографический фильм Мартина Скорсезе «Бешеный бык» (1980), в котором Де Ниро сыграл боксера Джейка Ла Мотту, принес актеру «Оскар» за лучшую мужскую роль
Фото: Chartoff-Winkler Productions
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После успеха «Крестного отца» Де Ниро часто приглашали на роли гангстеров — мафиози он сыграл и в «Однажды в Америке» (1983) Серджо Леоне
Фото: Getty Images/Warner Brothers
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Зато в «Сердце Ангела» (1987) британца Алана Паркера актеру довелось перевоплотиться в самого Люцифера
Фото: Sony/Columbia
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Для Скорсезе Де Ниро долгие годы был одним из любимых актеров — его он пригласил и на роль мстительного маньяка в триллере «Мыс страха» (1991)
Фото: Universal
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Роль воротилы игорного бизнеса Сэма Ротстейна в «Казино» (1995) стала для актера последним опытом сотрудничества со Скорсезе
Фото: Universal
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Со временем Де Ниро переключился на комедийные роли вроде закомплексованного мафиози Пола Витти в «Анализируй это» (1999) Харольда Рэмиса
Фото: Warner Bros.
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В «Военном ныряльщике» (2000) актеру пришлось вживаться в образ героического инструктора-водолаза
Фото: Global look Press/KPA
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В черной комедии Люка Бессона «Малавита» (2013) Де Ниро вновь вернулся к теме мафии — на сей раз он сыграл раскаявшегося бандита Джованни Манзони, вынужденного скрываться от бывших боссов
Фото: Global Look Press/Planet Photos
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