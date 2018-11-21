Роберт Де Ниро разводится с актрисой Хайтауэр после 20 лет брака

Американский актер Роберт Де Ниро и актриса Грэйс Хайтауэр приняли решение развестись.

Как сообщает портал Page Six, пара не живет вместе с конца лета. Отмечается, что в ближайшее время актеры публично объявят о разводе.

Де Ниро женился на Хайтауэр в 1997 году. В 1998 году у них родился сын Эллиот, а в 2011 году — дочь Хелен, которая рождена от суррогатной матери.

При этом познакомилась пара в 1987 году, когда Хайтауэр работала стюардессой. Позже она была замечена людьми из модельного бизнеса.

В 1994 году Хайтауэр дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в телесериале «Полиция Нью-Йорка». В 2009 году она снялась в фильм «Сокровище».

Ранее сообщалось, что Де Ниро может сыграть в фильме про Джокера. Предполагается, что он станет телеведущим, который способствовал возникновению супергероя.