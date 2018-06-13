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Трамп назвал причину ругани Де Ниро в свой адрес

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Дональд Трамп снова стреляет из своего Twitter-ружья. На прицеле в этот раз — Роберт Де Ниро. Президенту США выступление актера на вручении премии «Тони» не понравилось. Ответ Трампа не заставил себя ждать.

«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что он «поплыл». Очнись, груша боксерская!» — заявил американский лидер.

Надо заметить, в оскорблениях актеров Трамп раз от разу «совершенствуется». Мерил Стрип за критику достался лишь скромный статус «переоцененной актрисы». Да и оскорбительные пассажи становятся всё длиннее.

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