Трамп рассказал о пользе отказа от военных учений

Президент США Дональд Трамп заявил, что можно сэкономить «состояние», прекратив проводить военные учения.

«Мы сэкономим состояние, не проводя военные учения до тех пор, пока мы ведем переговоры добросовестно, что делают обе стороны!» — написал американский лидер в Twitter.

Ранее, 12 июня, Трамп заявил, что США прекратят совместные военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении.

В свою очередь Япония выразила обеспокоенность в связи с заявлением президента США о возможной приостановке военных учений в районе Корейского полуострова, так как американо-южнокорейские маневры важны для региональной безопасности.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын провели 45-минутные переговоры тет-а-тет и посетили общий саммит со своими помощниками. По результатам переговоров был подписан документ, предусматривающий дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран.