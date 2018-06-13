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Трамп рассказал о пользе отказа от военных учений

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Президент США Дональд Трамп заявил, что можно сэкономить «состояние», прекратив проводить военные учения.

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

«Мы сэкономим состояние, не проводя военные учения до тех пор, пока мы ведем переговоры добросовестно, что делают обе стороны!» — написал американский лидер в Twitter.

Ранее, 12 июня, Трамп заявил, что США прекратят совместные военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении.

В свою очередь Япония выразила обеспокоенность в связи с заявлением президента США о возможной приостановке военных учений в районе Корейского полуострова, так как американо-южнокорейские маневры важны для региональной безопасности.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын провели 45-минутные переговоры тет-а-тет и посетили общий саммит со своими помощниками. По результатам переговоров был подписан документ, предусматривающий дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран.

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