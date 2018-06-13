Япония обеспокоена возможным прекращением учений США и Южной Кореи

Япония обеспокоена заявлением президента США Дональда Трампа о возможной приостановке военных учений в районе Корейского полуострова, так как американо-южнокорейские маневры важны для региональной безопасности. Об этом заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Как сообщает агентство Kyodo, министр подчеркнул, что Токио не будет менять свою позицию о необходимости продолжать давление на КНДР.

«Учения США и Южной Кореи, а также американский воинский контингент в Южной Корее играют важную роль в обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии», –– цитирует Онодэру ТАСС.

Глава минобороны Японии добавил, что необходимо добиться полной денуклеаризации КНДР.

13 июня стало известно, что Трамп на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о желании приостановить учения с Южной Кореей, которые Пхеньян рассматривает как угрозу, для улучшения отношений. Также американский президент сообщил о желании снять санкции с республики.

Днем ранее в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР.

По результатам переговоров был подписан документ, предусматривающий укрепление сотрудничества Вашингтона и Пхеньяна.